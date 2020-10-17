За минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Три в Ошской области, по одному в Нарынской области и Бишкеке.

Также вирус подтвердили у 470 человек. По 98 в Бишкеке и Джалал-Абадской области, 97 в Ошской, 82 в Баткенской. В Оше 38, в Чуйской области 32, 17 в Иссык-Кульской области, семь в Таласской и один в Нарынской.

В том числе среди зараженных 21 медик — шесть в Баткенской области, пять в Бишкеке и в Джалал-Абадской области, три в Иссык-Кульской и по одному в Оше и Таласской области.

Общее число заражений за пандемию превысило 51 тысячу человек, достигнув 51 490. Из этого числа скончались 1108, но не стоит забывать, что в свое время из списка убрали более 400 смертей пациентов с коронавирусом, у которых были сопутствующие болезни.

3529 из общего числа — это зафиксированные Минздравом случаи заражения среди медиков.