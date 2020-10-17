С политического активиста Мелиса Аспекова, члена «Мекенчил» и соратника и.о. президента Садыра Жапарова, 16 октября сняли судимость. Аспеков подтвердил эту информацию 24.kg.

Судимость снял Первомайский райсуд Бишкека. Аспекова обвиняли в хулиганстве. Якобы он не захотел в 2015 году платить за такси и угрожал водителю оружием. Его по этому делу осудили на пять лет — сначала он находился в колонии усиленного режима, а после был переведен в колонию-поселение.

Аспеков никогда не признавал вины и считал, что причина уголовного преследования — его политическая активность.

Аспеков и суды

В 2017 году Аспекова задержал ГКНБ по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». По версии следствия, Аспеков совместно с депутатом Канатом Исаевым и отдельными сторонниками партии «Республика» предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента Кыргызстана. Он вины не признал.

До этого в соцсетях появилась аудиозапись якобы разговора Аспекова и политактивиста Абдымалика Мырзаева. Во время Атамбаева регулярно появлялись такие сливы, на основаниях которых были задержаны десятки политиков, вышедших на свободу лишь при правлении Жээнбекова. Всем этим людям предъявляли обвинения в подготовке беспорядком, они получали сроки от пяти и вплоть до 20 лет лишения свободы. Своей вины они не признавали.

Политактивисты и правозащитники считали причины задержания Аспекова «сомнительными». Но Бишкекский городской суд признал его виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы. А в 2018 году другой политактивист Адиль Турдукулов сообщил, что Аспекова избили в колонии.

Выйдя на свободу Аспеков снова занялся политикой. В 2019 году он обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить доходы политика Чыныбая Турсунбекова. Сам Чыныбай Турсунбеков на заседании парламента опроверг обвинения Аспекова и сказал, что тот требовал от него денег. Аспеков, в свою очередь, назвал выпад Турсунбекова «сказкой».

А в 2020 году Мелис Аспеков подал в суд на политика Адахана Мадумарова и выиграл дело. Все из-за высказывания лидера «Бутун Кыргызстан» в 2017 году, когда тот заявил, что Аспеков «работает на органы безопасности и занимается провокаторством». Аспеков посчитал, что Мадумаров нанес ущерб его чести и достоинству.