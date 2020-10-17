Центральная избирательная комиссия предложила назначить повторные парламентские выборы на 20 декабря 2020 года. Дату выборов комиссия обсуждала на совещании 15 октября.

«Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов именно 20 декабря, чтобы у нас была возможность подвести итоги голосования и результаты выборов в текущем году», — сообщили в ЦИК.

Комиссия ранее обращалась в Жогорку Кенеш с просьбой рассмотреть некоторые вопросы касаемо проведения новых выборов. Они касаются снижения избирательного порога и залога, правила регистрации по форме №2 а также возможности участия в повторных выборах партий, которые нарушали законодательство на прошлых выборах.

«Мы считаем важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан», — отметили в ЦИК.

Парламентские выборы 4 октября прошли со множеством нарушений, которые фиксировали журналисты, наблюдатели и очевидцы. Они сообщали о массовом подвозе граждан и проверке их по особому списку. Наблюдатели фиксировали нарушения членами УИК, которые не соблюдали дистанцию нарушая тайну голосования. Журналисты публиковали видео, как избиратели фотографировали бюллетени, что тоже является грубым нарушением.

Ещё за несколько месяцев до выборов СМИ стали сообщать, что партии массово регистрируют избирателей по форме №2, оказывают на них давление, занимаются агитацией в неположенный для этого период, а также предлагают деньги за голос в пользу партии.

С итогами голосования на выборах не согласились граждане и партии не прошедшие в парламент. 5 октября тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованием отменить итоги голосования и назначить повторные выборы.

6 октября ЦИК признала недействительными итоги голосования.