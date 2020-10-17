В министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что пьяный мужчина из передачи «Телекүзөт» является сотрудником МВД. В ходе расследования в милиции выяснили, что мужчина работает в одном из отделов Министерства экономики.

В эфире передачи 15 октября 2020 года показали неизвестного гражданина, который представился сотрудником МВД КР.

В ведомстве сообщили, что пьяный мужчина выражался нецензурной бранью, угрожал огнестрельным оружием и расправой охраннику в 3 часа 6 октября. Это произошло на одной из столичных штрафстоянок, куда сотрудники патрульной милиции оформили и водворили его автомобиль.

Охранник написал заявление в УВД Ленинского района. Правоохранители увезли пьяного мужчину в следственную службу УВД для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками милиции начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Следствие по данному факту продолжается.