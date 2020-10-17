Премьер — и он же и.о. президента Садыр Жапаров — обратился к кыргызстанцам и сделал ряд обещаний.

Об уроке власти

К сожалению, власть оказалась слепа к чаяньям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. А как говорится: «Кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение». Как мы видим история преподнесла очередной урок нашему народу и особенно очередной урок власти – власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.

Об украденной у молодежи победе

4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса. Сегодня уже очевидно, что мы не можем сравнивать эти события.

Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания.

Такого количества людей, разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола, применения административного ресурса, подкупа и фальсификаций страна еще не видела.

О трайбализме

Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами – единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда! Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово.

*Садыр Жапаров и его соратник Камчибек Ташиев выходцы из «Ата Журта» и были известны, в том числе, националистической риторикой. Ташиев, ныне занявший место главы ГКНБ, в 2010 году высказывался, что русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами, поскольку это ставит под вопрос целостность республики. Из-за подобных высказываний стремление политиков к власти вызывало опасения. И.о. президента Жапаров в своей речи эти сомнения постарался развеять.