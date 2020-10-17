Премьер — и он же и.о. президента Садыр Жапаров — обратился к кыргызстанцам и сделал ряд обещаний.
Об уроке власти
К сожалению, власть оказалась слепа к чаяньям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. А как говорится: «Кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение». Как мы видим история преподнесла очередной урок нашему народу и особенно очередной урок власти – власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.
Об украденной у молодежи победе
4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса. Сегодня уже очевидно, что мы не можем сравнивать эти события.
Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания.
Такого количества людей, разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола, применения административного ресурса, подкупа и фальсификаций страна еще не видела.
О трайбализме
Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами – единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда! Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово.
*Садыр Жапаров и его соратник Камчибек Ташиев выходцы из «Ата Журта» и были известны, в том числе, националистической риторикой. Ташиев, ныне занявший место главы ГКНБ, в 2010 году высказывался, что русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами, поскольку это ставит под вопрос целостность республики. Из-за подобных высказываний стремление политиков к власти вызывало опасения. И.о. президента Жапаров в своей речи эти сомнения постарался развеять.
О политзаключенных
Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.
Я, как никто другой, лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником.
Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства.
* Жапаров вернулся в Кыргызстан в 2017 году для участия в выборах президента — четыре года он жил за границей из-за уголовного преследования по делу о попытке захвата власти. Как только политик вернулся, он был задержан и водворен в ГКНБ, что вызвало протесты его сторонников — десятки из них были задержаны и политик просил отпустить их. Его признали виновным по делу о попытке захвата власти и похищении человека — это касалось событий 2013 года, когда митинг из-за «Кумтора» в Иссык-Кульской области привел к тому, что в заложники был захвачен на тот момент губернатор Эмильбек Каптагаев. Сам Каптагаев говорил, что у него нет претензий, а вина Жапарова не доказана. Тем не менее, в 2017 году Жапарова осудили на 11,5 лет, после срок сократили до 10. В 2019 году Жапаров просил помилования у президента Сооронбая Жээнбекова, настаивая на том, что дело было сфальсифицировано, а семья нуждается в его поддержке — за время заключения погибли его родные, в том числе сын. Но Жапарова не помиловали, выйти на свободу он смог лишь в ночь на 6 октября 2020 году, после протестов, приведших к захвату Белого дома.
О борьбе с коррупцией
Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь.
Отныне судебная реформа будет вестись не Аппаратом Президента, а под контролем общественности. […]
Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, – это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые ЗАКОНЫ, которые работают для всех одинаково.
О Матраимовых
Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе 700 млн. долларов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время.
*Клан Матраимовых много лет был одной из самых влиятельных политических семей в стране из-за богатств, должностей и родства с другими политиками и чиновниками. Наиболее влиятельным считался экс-зампред таможни Райым Матраимов, фигурант журналистского расследования о выводе из страны более 700 миллионов долларов, налаживании контрабандной сети, руководимой бизнесменом Хабибулой Абдукадыров. Матраимовы поддерживали назначение Жапарова на должность премьера — по крайней мере о подобном сообщил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев. Также журналисты заметили, что ферма фейкаккаунтов, ранее восхвалявших клан и его партию «Мекеним Кыргызстан», стала хвалить Садыра Жапарова. Если и.о. президента поставит точку в коррупционном деле бывшего зампреда таможни, он докажет, что не лоббирует его интересы — как не раз говорил ранее. Пока единственный Матраимов, на которого было возбуждено дело, это экс-аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов, незаконно пересекший границу с Узбекистаном. Его отпустили под домашний арест.
О борьбе с криминалом
Здесь хочу отдельно остановится на вопросах БОРЬБЫ С КРИМИНАЛОМ.
С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии.
В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах.
*Ранее было озвучено мнение о том, что Жапарова поддерживает криминалитет, в том числе кримавторитет Камчы Кольбаев. В том числе это стало причиной того, что 9 октября молодые политики и активисты вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и экс-премьерами Сапаром Исаковым, Омурбеком Бабановым и Темиром Сариевым вышли на митинг против ОПГ. Митинг закончился кровопролитием — на него пришли люди, заявившие, что поддерживают Жапарова, и закидали демонстрантом камнями. Два человека были госпитализированы с травмами.
О молодежи и погибшем герое
Для молодежи начнется новая страница нашей истории. МОЛОДЕЖЬ станет активным проводником государственной политики нашей страны.
Именно Вы, МОЛОДЕЖЬ, разных возрастов и национальностей стояли 5 октября на площади «Ала-Тоо», готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны.
Мы все скорбим о погибшем герое – 19-летнем парне из Баткена, который погиб борясь с этим беззаконием. Именно вы будете вершить политику нашей страны в ближайшие годы. Мы вместе с Вами изменим кадровую политику.
Именно поэтому мы создадим равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно.
Молодёжь уже доказала свою конкурентоспособность на политической арене, теперь они должны отстоять свои позиции на предстоящих выборах.
*Последние выборы в парламент показали кыргызстанцам молодых политиков с хорошей репутацией и впервые баллотирующихся в парламент. Они не прошли в Жогорку Кенеш и были участниками митинга против итогов выборов. В митинге участвовало множество молодых людей, но на утро после него, 6 октября, старые политики создали координационный совет, с помощью которого пытались контролировать происходящее — другие же попытались захватить должности. Это не понравилось молодежи, в том числе представителям творческих профессий, и они вышли на митинг за люстрацию.
О трудностях
Ближайшие месяцы станут самыми трудными для всех нас. Прежде всего, нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей.
Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны.
Об оптимизации
Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время.
Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства.
О ревизии по кредитам
Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы, многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения.
Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения – основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни.