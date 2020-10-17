Перед уходом в отставку с поста президента Сооронбай Жээнбеков уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова. Об этом 14 октября сообщила правительственная газета «Эркин Тоо».

В Указе Жээнбекова об увольнении Джекшенкулова сообщается, что причиной такого решения стала «утрата доверия».

Сам Джекшенкулов заявил, что не получал официального сообщения о своем увольнении и узнал об этом в социальных сетях.

«С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью», — сказал дипломат в интервью российскому изданию «ТАСС».

Джекшенкулов также был послом в Грецию и Черногорию, а 14 октября был назначен послом в Армению.

О том, кто займёт должность посла Кыргызстана в России пока не сообщается.

Российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что увольнение Джекшенкулова стало неожиданностью, а причина увольнения вызывает недоумение.

«С недоумением воспринял новость об увольнении Джекшенкулова, да еще со столь обидной формулировкой — «в связи с утратой доверия». Возможно, мне что-то неизвестно относительно деятельности посла, что могло вызвать столь неожиданную отставку, но со своей стороны, наблюдая непростую работу его сотрудников в непростых обстоятельствах пандемии, в которых оказались киргизские трудовые мигранты, могу только сказать, что они работали честно и в меру сил отзывчиво», — сказал Дубнов.

Политолог считает, что реальная причина увольнения может отличаться от той, которую указал Жээнбеков.

«Могу допустить, что место посла Кыргызстана в Москве приглянулось кому-либо из окружения нового временного лидера республики. Если так, то это прискорбно. Впрочем, мы скоро узнаем, насколько эта версия обоснована. Я же лично выражаю господину Джекшенкулову свое уважение за проделанную им работу», — заключил Дубнов.