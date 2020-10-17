Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что вице-мэр по социальной политике Виктория Мозгачева проинспектировала готовность дневных стационаров.

В Первомайском районе развернули два стационара. Один находится в школе № 81 в жилмассиве «Ак-Босого». Там подготовлено 40 койко-мест. Второй стационар расположен в школе № 69 на улице Айни-13. Он может принять 120 пациентов одновременно.

Также в Ленинском районе развернули два дневных стационара. В школе № 96 в жилмассиве «Ак-Ордо» подготовлено 30 койко-мест, а в школе № 95, который находится в микрорайоне «Джал» — 50 мест.

На территории Свердловского района открыли стационары на базе школы № 4 и эколого-экономического лицея № 65. В школе 50, а в лицее 60 койко-мест.

В Октябрьском районе также развернули два стационара. Один находится в 6-микрорайоне в школе № 39, а другой в 11-микрорайоне в школе № 63. Там могут принять 50 и 40 пациентов соответственно.

В мэрии утверждают, что концентраторов, медикаментов и СИЗ достаточно. «Медицинское оборудование, койки и другой инвентарь первых дневных стационаров мэрии были бережно сохранены. Команды медиков подготовлены по алгоритму Минздрава КР диагностики, оценки и лечения COVID-19 и пневмонии», — заверили в столичном муниципалитете.

16 октября волонтерка Лера Садыгалиева опубликовала на фейсбуке пост, в котором пожаловалась на отсутствие мест в больницах для пациентов с коронавирусом.

В Минздраве ответили, что мест в столичных больницах достаточно, а также рассказали о ситуации с больницами в регионах.

«В регионах, согласно плану развертывания коек, все работы ведутся в два этапа. На первом этапе задействуют все инфекционные отделения, которые изначально должны принимать пациентов, на втором этапе вводятся в действие отремонтированные отделения. Например, в Токмаке и Чолпон-Ате уже начали принимать пациентов. В Нарыне ситуация стабильная. Вчера на 90 коек там было всего 16 больных с коронавирусом и пневмонией. Рост заболеваемости идет в Ошской области», — отметили в ведомстве.

Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 17 октября от коронавируса скончались 5 человек, заболели 470. Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.