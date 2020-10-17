Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с представителями бизнес-ассоциаций страны. Он заявил, что правительство обеспечит безопасность бизнеса — предприятия, торговые центры и прочий бизнес могут полноценно работать.

«Мы все понимаем, что первостепенная задача для правительства на сегодня – это стабилизация экономической ситуации. И в этом огромная роль у представителей сферы предпринимательской деятельности. Государство обеспечит вашу безопасность. Мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране», — сказал Новиков. Чиновник также заявил, что погром горнодобывающих компаний был недопустим и этому нет оправданий. Он поручил оценить ущерб и, по возможности, поддержать пострадавших инвесторов.

Недовольными были разгромлены (известно о случаях поджога, порчи имущества, мародерства) предприятия на месторождениях Кара-Кече, Жамгыр, Кичи-Чаарат, Иштамберди, Бозымчак, Джеруй.

В Джеруе нанесли компании ущерб от $15 до $20 миллионов. По предварительным подсчетам, горнорудная отрасль понесла ущерб в $25 миллионов. Об этом ранее сообщал глава Международного делового совета Аскар Сыдыков — по его словам, настроения инвесторов изменились.

«Пока точно невозможно сказать, как в дальнейшем поведут себя инвесторы, чьи предприятия пострадали. В горнодобывающей промышленности решения принимаются не за пару дней. Это серьезные инвестиции, поэтому нам нужно сначала дождаться стабилизации ситуации. Когда инвесторы получат отчеты, тогда будет известно, как они решат действовать дальше», — сказал он 13 октября и попросил власти обеспечить горнодобывающей отрасли безопасность, кредитовать их, чтобы те восстановили свое имущество.

Национальный альянс бизнес-ассоциаций сообщал, что бизнес из-за политического кризиса в стране потерял 8 млрд сомов только за пять дней с 5 по 10 октября.