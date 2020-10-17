Экс-президент Сооронбай Жээнбеков перед отставкой расформировал Антикоррупционную службу ГКНБ. Информация не появилась на сайте президента, но была опубликована 14 октября в газете «Эркин Тоо», где по традиции публикуется информация о решениях властей.

16 октября исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение об увольнении главы АКС Сагынбека Исмаилова, тогда же появилась информация о том, что новым руководителем службы стал Бекбосун Апсатаров.

Как это могло произойти, если АКС была расформирована — непонятно. ГКНБ недоступен для комментариев, пресс-секретарь Жапарова Дастан Душекеев также не был доступен.

Расформирование АКС — не единственное политическое решение уходившего Сооронбая Жээнбекова. 14 октября стало известно о том, что он уволил чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова. Об этом тоже сообщила газета «Эркин Тоо».

Сооронбай Жээнбеков снял с себя полномочия главы государства 15 октября. Его отставка была одним из главных требований Садыра Жапарова, который после ухода Жээнбекова занял пост исполняющего обязанности главы государства.

Требования об отставке президента начали озвучиваться сразу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Но настроения у политсил были различными. Некоторые политики хотели объявить ему импичмент, некоторые призывали Жээнбекова добровольно снять с себя полномочия, а несколько депутатов предложили ему доработать свой срок до конца.

За время своего правления Жээнбеков не раз подвергал критике работу АКС ГКНБ. Он заявлял, что сотрудники службы «погрязли в коррупции», когда должны наоборот с ней бороться.

Антикоррупционная служба была создана при ГКНБ в 2011 году тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым. Служба занимается выявлением фактов коррупции и коррупционных проявлений.