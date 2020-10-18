Атыр Абдрахматова написала на своей странице в фейсбуке, что обратится к премьеру Садыру Жапарову с рекомендацией отозвать четырех членов ЦИК по президентской квоте и предоставить новых из числа гражданского общества.

«Таким образом, Центризбирком будет обновлен на пять человек вместе со мной» , — написала она.

Она собирается обратиться в Генпрокуратуру и напомнить им о необходимости возбудить уголовное дело на руководство ЦИК в соответствии с законом «Об отдельных конституционных полномочиях прокуратуры».

Абдрахматова заявила, что ЦИК стал предметом торга. Она уже говорила, что ЦИК должен всем составом уйти в отставку, так как исчерпал доверие кыргызстанцев.

Абдрахматова добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК 16 октября, заявив, что вся ответственность за произошедшее 5 октября лежит на членах Центральной избирательной комиссии. Но пока Жогорку Кенеш не принял ее отставку, она является действующим членом ЦИК.

До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив колоссальную перерегистрацию кыргызстанцев, и настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.

Кроме того, Абдрахматова критиковала коллег за бездействие, в частности председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

5 октября в Бишкеке прошел многочисленный митинг несогласных с итогами выборов, прошедших днем ранее. Мирный митинг перерос в столкновения с силовиками, один человек умер. Протестующие захватили Белый дом.

Политический кризис в стране привел к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим обязанности президента стал Садыр Жапаров.