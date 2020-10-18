За минувшие сутки в Кыргызстан скончались еще три пациента с коронавирусом — по одному в Ошской и Нарынской областях, а также в Бишкеке.

Также за сутки вирус подтвердили у 554 человек. Больше всего новых зараженных в Джалал-Абадской области — 143. В Ошской области 105 — еще 38 в Оше. В Баткенской области 90.

В Бишкеке 88 новых зараженных, в Чуйской области 46. 26 в Иссык-Кульской области, 12 в Таласской и шесть в Нарынской.

Среди новых зараженных есть и медработники — всего 5 специалистов.

Два из них заразились в Джалал-Абадской области, по одному в Иссык-Кульской области, Оше и Бишкеке. Всего среди медиков Минздрав зафиксировал 3 534 случая заражения, выздоровели 3 157, скончались более 80.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зафиксировали 52 044 случая заражений. Из этого числа, по данным Минздрава, скончались 1111 человек, правда ранее министерство убрала из статистики смертей более 400 случаев, из-за того что у этих умерших кроме коронавируса были сопутствующие болезни. Минздрав считает, что причина смертей этих людей — не коронавирус. Хотя по правилам ВОЗ все эти люди должны были попасть в официальную статистику.