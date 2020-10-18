Сооронбай Жээнбеков 15 октября снял с себя полномочия главы государства. После своего ухода Жээнбеков получил статус экс-президента Кыргызстана, который даёт ему ряд привилегий.

Согласно закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызстана» Жээнбеков сможет получать пожизненное денежное пособие и медицинское обслуживание. Привилегиями экс-президента смогут также пользоваться и члены его семьи.

По закону Жээнбекову и членам его семьи положена пожизненная государственная охрана на территории Кыргызстана.

Кроме того, за ним, его супругой и несовершеннолетними детьми сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание.

У самого Жээнбекова будет неприкосновенность и его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента.

Также не разрешается обыскивать или допрашивать экс-президента.

Помимо этого, неприкосновенность Жээнбекова распространяется на все его имущество, в том числе на транспорт.

Экс-президент до достижения пенсионного имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячной заработной платы президента, которая составляет примерно 103 тысячи сомов.

По достижению пенсионного возраста экс-президенту полагается пенсия аналогичного размера. Размер выплат может меняться из-за повышения или понижения зарплаты президента.

Помимо денежной поддержки, которая будет оказана Жээнбекову государством, некоторые услуги будут для него бесплатными пожизненно. Например, пользование залами для официальных лиц в аэропортах и вокзалах, услуги связи, почты и телеграфа.

Также в категорию пожизненной привилегии экс-президента входит государственная охрана на территории Кыргызстана, а также ему в пожизненное пользование предоставят одну из государственных дач.

Все расходы по использованию жилья, транспортных средств и прочих услуг оплачиваются государством.

В случае смерти экс-президента, государство будет ежемесячно выплачивать его семье сумму, равную шестикратному размеру пенсии экс-президента.

Однако по закону, экс-президента могут лишить его статуса и тогда он автоматически лишается всех привилегий. Жээнбеков ещё будучи главой государства в 2019 году подписал законопроект, который предусматривает механизмы лишения неприкосновенности с экс-президентов.

Согласно законопроекту, экс-президент может лишиться своего статуса и неприкосновенности, если генпрокурор докажет, что тот совершил преступления за время работы на посту главы государства. При этом парламент должен поддержать обвинения генпрокурора, после чего экс-президента смогут привлечь к уголовной ответственности.

Кроме этого, экс-президенту запрещено заниматься политикой после окончания своего президентского срока или занимать госдолжности — в противном случае, его могут лишить пожизненной материальной поддержки от государства.

Так, спустя месяц после подписания законопроекта, парламент лишил статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева. Генпрокуратура тогда нашла признаки пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи главой государства.

Его обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Бывший президент находится в заключении с августа 2019 года. Тогда из-за его отказов идти на допросы по делу о незаконном освобождении кримавторитета Батукаева, силовики штурмовали его резиденцию и в итоге осуществили задержание. Во время штурма погиб один спецназовец, пострадали десятки человек.

По делу Батукаева, Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело по Кой-Ташским событиям еще расследуется. В нём Атамбаева обвиняют в попытке захвата власти.

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года.