Депутат Дастан Бекешев предложил внести некоторые изменения в выборное законодательство. Он считает, что они должны касаться не только выборов в парламент, но и выборов в президенты.

«Я предлагаю снизить избирательный залог для партий и для кандидатов на должность президента. Также предлагаю сократить размеры избирательных фондов — для партий с 300 миллионов до 50 миллионов, а для кандидатов на должность президента с 200 миллионов до 100 миллионов сомов», — сказал Бекешев.

Он также считает, что Жогорку Кенеш должен снизить региональный порог с 7% на 3% и республиканский порог с 0,7 до 0,3%.

«Считаю также, что необходимо публиковать список кандидатов после проведения съезда, на котором выдвигается этот список. Также дать возможность регистрироваться по форме № 2 лишь один раз и за 30 дней до дня голосования и запретить регистрироваться по ней в пределах города или области», — считает нардеп.

Бекешев отметил, что партии, которые нарушили законодательство на выборах 4 октября не должны участвовать в повторных выборах в парламент.

«Нужно запретить участвовать на повторных выборах кандидатам и партиям, благодаря которым выборы признали недействительными», — заявил Бекешев.

Пока неизвестно когда в Кыргызстане пройдут повторные выборы в парламент. ЦИК 17 октября предложила назначить дату выборов на 20 декабря, однако её ещё не утвердили.

Сейчас комиссия ожидает, когда парламент внесёт изменения в выборное законодательство. Ранее комиссия обратилась в Жогорку Кенеш с просьбой снизить избирательный порог и залог, рассмотреть правила регистрации по форме №2, а также возможность участия в выборах партий, которые нарушали законодательство на прошлых выборах.

Парламентские выборы 4 октября прошли со множеством нарушений, которые фиксировали журналисты, наблюдатели и очевидцы.

С итогами голосования не согласились граждане и некоторые партии. 5 октября тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованием отменить итоги голосования и назначить повторные выборы.

6 октября ЦИК признала недействительными итоги голосования.

В Кыргызстане также должны быть назначены и выборы президента — Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября и исполняющим обязанности главы государства стал освободившийся из мест заключения Садыр Жапаров.