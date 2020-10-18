Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что в области ввели ограничения на въезд и выезд. Установлено семь санитарных блокпостов при въезде в область, где медики проверяют температуру водителей и пассажиров транспорта.

Такое решение принял местный штаб по борьбе с коронавирусом.

В УВД также проинформировали, что нужно сократить количество пассажиров в салоне при поездке из одного района в другой. В легковой машине до трех, в микроавтобусах до десяти пассажиров.

Также временно введен запрет на перевозку пассажиров по маршруту Бишкек — Ош.

Эпидемиологическая ситуация в стране вызывает опасения. В Бишкеке снова открыли дневные стационары в школах. Ошская область остается в тройке лидеров по подтвержденным заражениям коронавирусной инфекцией.