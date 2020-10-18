Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан», депутат Марлен Маматалиев заявил, что они платили агитаторам заработную плату, «таким образом, узаконив взятки». На встрече активистов по вопросам выборного процесса Маматалиев рассказал, что они набрали неограниченное количество агитаторов и предложил ограничить их количество и установить размер заработной платы.

«По Бишкеку у нас было 12 тысяч агитаторов, они все получали заработную плату. А если мы ограничим, то будет правильно, потому что некоторые партии давали меньше, а мы платили по 20-25 тысяч сомов», — заявил политик.

*По информации ЦИК на 4 октября, «Мекеним Кыргызстан» на выборах потратила 116 миллионов сомов, точнее 116 108 485 сомов. Но, если опираться на слова Маматалиева, то только на зарплату агитаторов партии в Бишкеке истратили 240 миллионов сомов. А ведь к этим расходам нужно добавить услуги за расположение баннеров партии, рекламу на телеканалах и сайтах, агитаторов в регионах.

Деньги и молодежь

Марлен Маматалиев отметил, что на прошедших выборах все партии старались брать в свои ряды молодежь и выразил сожаление, что она была разбросана по разным партиям.

«Я тоже был в их числе. Мне поступали предложения от разных партий, но был риск, что они не пройдут. Поэтому в приоритете были партии, у которых был шанс пройти.

Кроме этого, есть вопрос денег. Чтобы быть в числе первых списка, некоторые давали по 500 тысяч, по 1 млн долларов», — заявил депутат.

Форма № 2

Маматалиев утверждает, что это основа коррупционной схемы. «Никто добровольно сам не будет подавать форму № 2», — заявил кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан».

Снизить порог

Депутат выразил мнение относительно избирательного порога. Он считает, что самый оптимальный вариант — это снижение порога до 3%.

«При 1% пороге есть риск, что некоторые силы могут просто так пройти. Это 20 тысяч голосов, тогда каждый район может создать свою партию и участвовать в выборах», — заявил политик.

Марлен Маматалиев на последних парламентских выборах шел седьмым по списку от партии «Мекеним Кыргызстан». В Жогорку Кенеше он заседает в составе фракции «Республика — Ата-Журт».