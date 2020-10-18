По законам, и.о. не могут баллотироваться на пост главы государства — а премьер Садыр Жапаров исполняет обязанности президента после отставки Сооронбая Жээнбекова. Депутат Омурбек Текебаев говорит, что если Жапаров откажется от занимаемых сейчас должностей, то вполне сможет участвовать в выборах президента.

«Если Жапаров решит участвовать в президентских выборах, то он может это сделать. Однако до регистрации исполнение обязанностей президента должны обратно перейти спикеру Жогорку Кенеша и во время выборов он [Жапаров] должен приостановить свои премьерские функции», — сказал Текебаев в интервью АКИpress.

Для баллотирующихся есть ограничения — например, возраст, язык и гражданство.

«Например, существует ряд цензов: возрастной ценз, то есть кандидат не должен быть моложе 35 лет и старше 70 лет, ценз оседлости — кандидат должен проживать в Кыргызстане не менее 15 лет, языковой ценз — он должен знать государственный язык. Также кандидат не может обладать гражданством другого государства», — сказал политик.

Жапаров уже пытался баллотироваться в президенты ранее, в 2017 году, и мог бы быть соперником Сооронбая Жээнбекова на выборах. Тогда он вернулся из-за границы, где проживал в течение четырех лет после того, как в 2013 году его обвинили в попытке захвата власти. Был намерен участвовать в президентской гонке и его соратник Камчыбек Ташиев.

По приезду в Кыргызстан Жапаров был задержан, а после признан виновным в захвате в заложники Эмильбека Каптагаева. Каптагаев в 2013 году был губернатором Иссык-Кульской области, где Жапаров со сторонниками устроил митинг, который обернулся захватом администрации. Каптагаев на суде, однако, был на стороне Жапарова и считал, что его вина не доказана.

Жапарова осудили на 11,5 лет, а после снизили срок до 10. Его сторонники выходили на акции протеста — были столкновения с милицией. Десятки сторонников были задержаны и Жапаров просил отпустить их.

Тем временем, президент Алмазбек Атамбаев открыто поддерживал своего ставленника Сооронбая Жээнбекова и критиковал других кандидатов в президенты, например, экс-премьера Омурбека Бабанова. А Камчыбек Ташиев поддержал кандидатуру Жээнбекова и агитировал за него. Против Бабанова начали уголовное преследование за якобы националистическое высказывание. На выборах применялся админресурс, победил Сооронбай Жээнбеков, а Бабанов был вынужден уехать из страны.

За три года президентства Жээнбеков успел поссориться с Алмазбеком Атамбаевым — у последнего забрали статус экс-президента, возбудили уголовное дело и признали виновным. Все это время Жапаров находился в заключении и в 2019 году попросил Жээнбекова о помиловании, настаивая на том, что его дело было сфабриковано, а семья нуждается в его поддержке — за время заключения скончались его родные, в том числе сын.

Атамбаев и его оппонент Жапаров оказались на свободе в одно и то же время — ранним утром 6 октября 2020 года, после акции протеста из-за итогов выборов, которая вылилась в захват Белого дома. Жапаров выйдя стал претендовать на пост премьера — этого требовали и его сторонники, а часть депутатов говорили, что их запугивают. В день, когда Садыра Жапарова признали премьером, Алмазбека Атамбаева задержали и вернули в заключение.

Жапаров добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова. И.о. президента должен был стать спикер парламента Канат Исаева — сторонники премьера требовали его отставки, они хотели, чтобы обязанности главы государства исполнял Садыр Жапаров. Исаев отказался от полномочий и.о. — и они автоматически перешли Садыру Жапарову.