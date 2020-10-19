Пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) 19 октября сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело на чиновников минздрава и других уполномоченных органов за злоупотребление должностным положением.

В ходе следствия финпол выявил, что должностные лица минздрава закупили у России 13 автомобилей скорой помощи «Газель Соболь» и «Форд Транзит» по завышенным ценам на сумму около 1 млн долларов, «в результате чего интересам государства причинен ущерб в масштабном размере».

По данным ведомства, сейчас факт расследуется, а также и устанавливается круг причастных со стороны высокопоставленных чиновников.

13 машин скорой помощи

В июле 2020 года минздрав сообщил о приобретении автомобилей скорой помощи за 764 900 долларов. Позже их распределили по всем областям страны. Деньги на закупку были предоставлены в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» (ERIK).

После этого юрист Эркин Саданбеков опубликовал на своей странице в фейсбуке заявление на имя генпрокурора Откурбека Джамшитова и просил его начать досудебное производство, чтобы проверить, были ли нарушения во время недавней покупки автомобилей скорой помощи.

Он посчитал, что на каждую машину приходится по $58 тысяч при том, что на сайте российского производителя стоимость одной кареты составляет «порядка $20 тысяч». По сообщениям пользователей интернета, доставка одного автомобиля стоит «максимум $1500».

«В таком случае, почему такая большая разница между ценой продажи и покупки, составляющая $36 500? Проводился ли тендер на государственную закупку и какие компании принимали участие в нем?», — написал Саданбеков.

«Тендер проводился»

Ранее начальник управления по реализации программ минздрава Медербек Исмаилов заявил, что тендер проводился. По его словам, его выиграла одна из четырех участвовавших компаний, «которая предложила наименьшую сумму».

Исмаилов сообщил, что три из 13 автомобилей — это реанимобили «Форд Транзит» второго класса с аппаратами вентиляции легких и зарядными устройствами. Каждая реанимационная машина с такой комплектацией обошлась в 90 тыс долларов.

«Комплектация машин скорой помощи отличается от обычных авто. Компания указала технические параметры оборудования, которое устанавливается внутри машин. Транспортные средства были оборудованы. Экспертная группа и тендерная комиссия дала свою оценку и после согласования со специалистами МЧС, автомобили скорой помощи были переданы в Минздрав», — рассказал Исмаилов «АКИ-прессу».

Остальные автомобили на базе четырехприводной модели «Соболь» со специальным дизельным топливом были закуплены для регионов Кыргызстана. В них установлены аппараты ИВЛ, кислородные баллоны и оборудование для оказания экстренной медпомощи пациентам. Стоимость одной автомашины составила «около $49 тысяч».

Глава отделения реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов подтвердил эту информацию в своем микроблоге.

🤦‍♂️

Во-первых , там не только соболи, но и реанимобили Форд.

Во-вторых они с мед оборудованием, а оно дорогое.

В-третьих цена указываемая в статья это голая машина без доставки, НДС и прочего. https://t.co/lU1BsTXcFY — Егор (@borisov103) July 16, 2020

Сломался, не доехав

В качестве доказательства некачественности новых карет скорой помощи Саданбеков опубликовал на своей странице видео, на котором автомобиль 16 июля ломается по дороге в Иссык-Кульскую область.

Автор рассказывает, что некоторое время ехал за автомобилем скорой помощи и заметил, как она несколько раз остановилась с поломкой.

«Вот, это наши скорые, которые приехали по $50 с чем-то тысяч. Машина не тянет, потому что мотор ломается. Вот, байке на поле остался, по дороге сломалась [машина]», — прокомментировал поломку автор видео.

Позже выяснилось, что это был один из тех самых привезенных из России автомобилей экстренной медпомощи, который направлялся по распределению в Иссык-Кульскую областную больницу.

«В Боомском ущелье возникла незначительная техническая неисправность. Со стороны компании-поставщика направлена бригада механиков, машина находится на гарантийном обслуживании. На данный момент машина находится в Чолпон-Ате и ожидает приезда специалистов», — сообщили тогда в минздраве.

Минздрав закупил кареты скорой помощи в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане».

Саданбеков решил написать грантодателю о сомнительной покупке за их средства.