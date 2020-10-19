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Антикоррупционная служба при ГКНБ выявила 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение экс-зампреда Гостаможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

«Местонахождение этих лиц уже известно. Мы ведём активную работу по установлению их причастности к данной коррупционной схеме», — сообщили в спецслужбе.

В ГКНБ отметили, что сотрудники спецслужбы продолжают расследование по факту коррупции на таможне со стороны Матраимова, его окружения и других должностных лиц.

«В рамках досудебного производства сотрудники спецслужбы осуществляют проверку деятельности таможенной службы. Также проводятся мероприятия по установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства», — сказали в ГКНБ.

ГКНБ начал досудебное производство по коррупции на таможне после высказываний и.о. президента Садыра Жапарова и нового главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Мы расследуем те факты, изложенные в журналистских расследованиях. Я завтра дам поручение, чтобы нашли Матраимова и привлекли к ответственности, если он виновен. Мы не дадим никаким Матраимовым, коррупционерам править. Нет, я прямо сегодня поручу, чтобы задержали его, если он находится в Кыргызстане», — заявил Ташиев.

9 октября ГКНБ сообщил, что узбекские пограничники задержали Тилека Матраимова, когда тот незаконно пытался пересечь госграницу.

Тогда Ошский горсуд приговорил его к заключению под стражу до 9 ноября.

Однако 15 октября, ошский областной суд изменил меру пресечения и отпустил Матраимова под домашний арест.

Расследование и реакция

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительстовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.

Правоохранители и спецслужбы Кыргызстана под давлением общественности заявили, что начали расследования по обнародованным фактам, однако они ни к чему не привели. Также была создана депутатская комиссия по расследованию смерти Саймаити, результаты работы которой тогда не привели к аресту Матраимова.

Зато на расследование отреагировали кыргызстанцы — они несколько раз выходили на антикоррупционные протесты, за что некоторые из участников подверглись травле со стороны фейк-аккаунтов, которые дискредитировали журналистов-расследователей и защищали позицию Матраимовых. Сами Матраимовы подали в суд на несколько изданий, в том числе на «Клооп». Матраимовы требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех журналистов, работавших над материалами.

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