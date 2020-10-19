Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров 19 октября подписал указ о назначении нового главы аппарата президента. Им стал Суйунбек Касмамбетов.

Касмамбетов с 1995 года работал в структурах Жогорку Кенеша на различных должностях.

Депутат Дастан Бекешев в своём твиттере назвал назначение Касмамбетова «отличным кадровым решением», потому что он наладил документооборот в парлменте.

Суюнбек Касмамбетов назначен руководителем Аппарата Президента. Отличное кадровое решение. Я его называл 121-ым депутатом. Благодаря ему был налажен документооборот в парламенте. — Дастан Бекешев (@bekeshev) October 19, 2020

Это уже третья смена главы аппарата президента после прошедших парламентских выборов 4 октября.

До Касмамбетова эту должность занимал Алмаз Кененбаев, которого Жапаров освободил от должности другим указом от 19 октября.

Этим же днём Жапаров уволил главу кадровой службы Досалы Эсеналиева, который получил эту должность 14 октября. До этого Эсеналиев руководил аппаратом президента при правлении экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова.