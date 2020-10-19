Пресс-служба правительства 19 октября сообщила, что Кадыржан Семетеев назначен на должность председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана. Про 54-летнего Семетеева известно только то, что ранее он занимал должность главы управления по работе с персоналом, позже – возглавлял управление посттаможенного контроля ГТС. В 2011 году он был и.о. начальника железнодорожной таможни «Северная».

Эльнура Мамбетжунушева, ранее занимавшая должность председателя, теперь назначена заместителем председателя ГТС.

Соответствующие указы подписал премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров.

Эльнура Мамбетжунушева занимала должность главы ГТС всего несколько дней – ее назначили на этот пост 14 октября. Тогда же парламент Кыргызстана с третьей попытки утвердил Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Мамбетжунушева сменила на посту главы ГТС Алтынбека Торутаева. Как отметила пресс-служба правительства, «данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни «детей» семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем».

Бывшая председательница более 10 лет работала на различных должностях в Таможенной службе. До назначения Жапаровым она занимала должность заместителя председателя Государственной таможенной службы КР.

До назначения в зампреды ГТС ее в 2018 году задерживал финпол в рамках уголовного дела по выдаче поддельных документов об уплате таможенных пошлин. Тогда она была замначальника таможни «Северная».

В октябре 2019 года Мамбетжунушева была назначена вместе с бывшим главой таможни «Манас» Замирбеком Карашевым замначальника таможенной службы. Тогда пресс-секретарь ведомства предположил, что раз Мамбетжунушеву назначили на эту должность, то финпол не нашел доказательств ее вины.

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