Неизвестные хакеры, называющие себя The Black Pirate, взломали официальный сайт Жогорку Кенеша и потребовали за его возврат 10 тысяч долларов. Крайним сроком выкупа они назначили 20 октября.

По словам The Black Pirate, взломав сайт, они получили всю информацию, которая была на сайте. А также базу данных граждан Кыргызстана.

Кроме сайта, они разослали журналистам сообщения с почтового адреса zhogorkukenesh2020@gmail.com: «У нас всё находится в руках, мы захватили сайт kenesh.kg, ждём выкупа».

Сайт начали восстанавливать через несколько минут после взлома. Сейчас он работает в обычном режиме, но статьи открываются очень медленно.

В пресс-службе парламента заявили, что это была «хакерская атака, а не вирус».

«Сейчас уже сайт мы вернули обратно, это была хакерская атака. Наши специалисты уже занимаются изменением всех кодов и паролей», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что рассылка в СМИ от имени Жогорку Кенеша была сделана с поддельной почты пресс-службы парламента — настоящая почта службы не была взломана.

По данным пресс-службы, взлом сайта произошел с одного или нескольких компьютеров сотрудников аппарата парламента, которые были украдены во время беспорядков 5-6 октября. Предположительно на украденных компьютерах были сохранены пароли для администрирования сайта.



Сайт Жогорку Кенеша стал недоступен после митингов и захвата Белого дома. Позже специалисты смогли частично восстановить работу сайта парламента, однако база данных законопроектов была уничтожена.