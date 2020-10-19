Информация о том, что партия «Кыргызстан» хочет оспорить постановление ЦИК об аннулировании итогов выборов № 249 от 6 октября, появилась в издании 24.kg. СМИ со ссылкой на штаб политорганизации сообщило, что Верховный суд уже принял заявление и готов его рассмотреть.

О существовании подобного иска сообщали не только СМИ: об этом заявила в твиттере правозащитница Динара Ошурахунова. Информацию о нем озвучивала во время онлайн-конференции и юристка Фатима Якупбаева.

«Клооп» разбирался в том, что происходит вокруг постановления об аннулировании результатов выборов в парламент.

Что сказал Верховный суд?

В пресс-службе Верховного суда республики удивились: заявления от партии «Кыргызстан» с обжалованием постановления ЦИК об аннулировании итогов выборов к ним не поступало.

«По состоянию на 15 октября 2020 года в производстве высшего судебного органа не имеется кассационных жалоб по избирательным спорам на судебные акты суда первой инстанции», — сообщила «Клоопу» Чынара Мамытканова, представительница пресс-службы Верховного суда.

Если не отмена выборов, что тогда?

Но партия «Кыргызстан» все-таки обращалась в Верховный суд, правда, по другому поводу. Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» оспорила решение ЦИК, которое помогло партии участвовать в выборах и войти в топ-3 победителей.

Административный суд Бишкека и Верховный суд признали, что ЦИК нарушила закон, зарегистрировав список кандидатов от партии. В политобъединении говорить об итогах обращения в Верховный суд и комментировать их не хотят.

«Руководство сказало мне не общаться со средствами массовой информации», — заявил «Клоопу» представитель политической партии «Кыргызстан» Александр Мощин.

Непонятно, как решение Верховного суда повлияет на возможность участия партии в повторных выборах в парламент, которые должны назначить до 6 ноября.

В итоге, можно ли отменить постановление ЦИК об аннулировании результатов выборов 4 октября?

Обжаловать постановление ЦИК можно было в течение трех дней в суде. Это сделали упомянутые выше правозащитники от «Коалиции за демократию и гражданское общество», обратившись в Административный суд Бишкека.

Правозащитники объяснили свои действия тем, что ЦИК выбрала «недопустимую» формулировку для отмены результатов выборов — «сложившаяся общественно-политическая ситуация в стране».

«ЦИК принимала решение, не получив еще результатов итогов на каждом участке — то есть у нее не было на руках того, что можно было бы отменить.

Кроме того, мы требовали, чтобы ЦИК установила нарушения на каждом участке [там, где они были]. Надо разбираться, что было на каждом участке, устанавливать виновных в нарушениях лиц, привлекать их к ответственности, и не допускать их к выборам в следующий раз. А ЦИК своим решением об отмене результатов сейчас просто защитила нарушителей закона на местах», — пояснил «Клоопу» Эрик Ирискулбеков, глава «Коалиции за демократию и гражданское общество».

Но Административный суд Бишкека 9 октября отказался отменять решение Центризбиркома. Суд обосновал свой отказ тем, что ЦИК не нарушила права избирателей своим решением об аннулировании итогов выборов.

Отказ Административного суда можно было обжаловать в течение трех дней в Верховном суде, но правозащитники этого делать не стали.

«Мы не пошли в Верховный суд, потому что на тот момент созрели силы, которые хотели отменить аннулирование итогов выборов, воспользовавшись нашим иском. Мы были вынуждены остановиться, чтобы не действовать на руку этим силам», — заключил Ирискулбеков.

В результате, сроки для обжалования постановления ЦИК в суде уже вышли, а значит, комиссия должна назначить повторные выборы в парламент. Ранее в Центризбиркоме предложили провести парламентские выборы 20 декабря, однако окончательное решение пока не принято.