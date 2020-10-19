Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров дал эксклюзивное интервью каналу «Россия 24». В нем он заявил, что будет участвовать в парламентских и президентских выборах, если законодательство изменят.

«В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламент и выборах президента. Если в результате этих изменений, законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить — решение по этому вопросу еще не принято», — сказал Жапаров.

Сейчас, по Конституции, и.о. президента не имеет права выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах президента. Однако автор или, как его еще называют, «отец» Конституции Омурбек Текебаев сказал, что Жапарову для этого нужно лишь отказаться от занимаемых должностей.

«Если Жапаров решит участвовать в президентских выборах, то он может это сделать. Однако до регистрации исполнение обязанностей президента должны обратно перейти спикеру Жогорку Кенеша и во время выборов он [Жапаров] должен приостановить свои премьерские функции», — сказал Текебаев в интервью АКИpress.

ЦИК обещала назначить дату повторных парламентских выборов после того, как депутаты внесут поправки в избирательное законодательство. Предварительно, они пройдут 20 декабря. При этом досрочные выборы президента должны пройти до 15 января 2021 года.

Соратник Жапарова Камчыбек Ташиев участвовал в прошедших парламентских выборах со своей партией «Мекенчил». Тогда на агитационных плакатах был изображен и Жапаров, который на тот момент был еще в заключении.

По предварительным результатам ручного подсчета голосов, «Мекенчил» прошла в парламент, набрав 7,37% голосов избирателей. Но, по не подведенным до конца итогам автоматически считывающих урн, партия Ташиева набрала всего 6,96%. ЦИК аннулировала итоги выборов из-за политической ситуации в стране.

Жапаров уже пытался баллотироваться в президенты ранее, в 2017 году, и мог бы быть соперником Сооронбая Жээнбекова на выборах. Тогда он вернулся из-за границы, где проживал после того, как в 2013 году его обвинили в попытке захвата власти.

По приезду в Кыргызстан Жапаров был задержан, а после признан виновным в захвате в заложники Эмильбека Каптагаева. Каптагаев в 2013 году был губернатором Иссык-Кульской области, где Жапаров со сторонниками устроил митинг, который обернулся захватом администрации. Каптагаев на суде, однако, был на стороне Жапарова и считал, что его вина не доказана. Жапарова осудили на 11,5 лет, а после снизили срок до 10.

Сторонники Жапарова освободили его из СИЗО ГКНБ ранним утром 6 октября 2020 года после захвата Белого дома, наряду с другими политзаключенными. Сразу же Жапаров стал претендовать на пост премьера — этого требовали и его сторонники, а часть депутатов говорили, что их запугивают. В день, когда Садыра Жапарова признали премьером, Алмазбека Атамбаева задержали и вернули в заключение.

Жапаров добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова. И.о. президента должен был стать спикер парламента Канат Исаева — сторонники премьера требовали его отставки, они хотели, чтобы обязанности главы государства исполнял Садыр Жапаров. Исаев отказался от полномочий и.о. — и они автоматически перешли Садыру Жапарову.