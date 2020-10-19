Пресс-служба правительства 19 сентября сообщила, что журналистка и бывшая директорка газеты «Супер Инфо» Шайиста Шатманова назначена генеральным директором государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР».

Керимбек Калыкулов, занимавший этот пост с января 2020 года, был освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, Дыйканбек Керимбаев 19 октября покинул свой пост главного редактора правительственной газеты «Эркин-Тоо». Теперь должность главреда занял журналист Бахпурбек Аленов.

Соответствующие распоряжения обо всех назначениях подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Новые и старые кадры

В августе 2020 года Шаиста Шатманова покинула пост директора газеты «Супер Инфо». Кроме нее свои посты оставили директор и главный редактор портала Super.kg.

Шатманова рассказала, что причиной такого решения стало «давление» на нее из-за противоречий в политических взглядах. Ранее она также неоднократно заявляла о давлении на редакцию.

Газету «Супер Инфо» и портал Super.kg связывают с семьей бывшего заместителя председателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова. В мае 2019 года у этих ресурсов сменились владельцы.

Редактор сайта FactCheck.kg Болот Темиров также сообщил, что редакция изучает, имеет ли Матраимов отношение к газете.

«Мы пока не закончили. Есть некоторые сведения. Новые владельцы «Супер инфо» являются земляками Матраимова, тоже из Кара-Суу. После смены владельца коллектив «Супер инфо» переехал на новое место – в торговый центр «Эльдорадо», хозяином которого, как выяснилось, является Минавар Жумаева – супруга Искендера Матраимова. Эти связи имеются», – рассказал он.

Основатель газеты, бывший посол Кылычбек Султан эту информацию отрицает.

Газета «Супер Инфо» выходит в Кыргызстане с 2002 года. На сегодняшний день она считается одной из самых популярных кыргызоязычных изданий в Кыргызстане, которое также имеет новостной и развлекательный портал Super.kg.

Журналист Керимбек Калыкулов был назначен на должность гендиректора «ЭлТР» 13 января 2020 года распоряжением бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Ранее он работал главным редактором газеты «Ош шамы», заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин-Тоо» в Ошской области, а также в пресс-службе мэрии Оша.

С июля 2014 года по январь 2020 года Калыкулов являлся генеральным директором ОсОО «Телеканал ОшТВ».

Журналист Дыйканбек Керимбаев стал главным редактором государственной газеты «Эркин-Тоо» в 2017 году. В тот же год он получил почетную грамоту «за вклад в освещение деятельности парламента, высокий профессионализм и активную общественную деятельность».

Журналист Бахпурбек Аленов до 2009 года занимал должность заведующего сектором по региональным средствам массовой информации в пресс-службе президента. Позже был назначен директором «Кыргызфильмофонда».

В марте 2004 года Аленова, который тогда был главным редактором независимой газеты «Энесай», арестовали по подозрению в вымогательстве 800 долларов у брата депутата Заксобрания парламента Тайырбека Сарпашева. Тогда МВД сообщили, что Аленов требовал деньги за непубликацию компрометирующего материала на депутата Сарпашева в газете «Энесай».

Несмотря на то, что Аленов отрицал свою вину, пресс-служба МВД тогда распространила информацию, якобы он признал ее во время допросов. В апреле журналиста освободили под поручительство группы из 6 депутатов Собрания народных представителей парламента.