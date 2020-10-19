И.о. президента и премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров менее чем за неделю изменил состав правительства. Также Жапаров успел поменять полпредов во всех областях страны, кроме Иссык-Кульской. Разбираемся, кто пришел на эти посты.

Ошская область

В Ошской области полпредом стал Жарасул Абдураимов. Абдураимов — частный предприниматель, председатель политсовета партии «Ишеним» и президент Федерации футзала.

Известно, что с середины 2013 года до 2015 года он работал в ЗАО «Кумтор голд компани» — замдиректора по развитию местного снабжения. А с мая по сентябрь 2019 года занимал пост советника министра экономики Кыргызстана.

Джалал-Абадская область

В Джалал-Абадской области Жапаров назначил полпредом своего однопартийца из партии «Мекенчил» — Абсаттара Сыргабаева.

С 2005 по 2010 год он служил в финполе, позже работал главой Барпинского айыльного аймака Сузакского района. В СМИ также озвучивают информацию, что Сыргабаев — односельчанин Камчыбека Ташиева, и даже якобы его «окул бала».

Сам Ташиев близкий друг и соратник Садыра Жапарова, они вместе основали партию «Мекенчил», а на выборах в 2010 году шли вместе на выборы от партии «Ата Журт».

Чуйская область

В Чуйской области полпредом назначен лидер партии «Ордо» — Мирбек Мияров.

С 2005 по 2010 годы Мияров проработал инженером в бишкекской телефонной городской сети, а с 2012 по 2019 возглавлял стройкомпанию «Моби строй».

Назначение Миярова в правительстве объяснили «обновлением кадрового потенциала и привлечения на госслужбу новых и молодых специалистов».

Таласская область

В Таласской области новым полпредом назначен Айбек Бузурманкулов. С 2010 по 2015 года Бузурманкулов работал в коммерческих банках, но позже занялся общественной деятельностью, возглавлял движение «Жаны муун».

Бузурманкулов как гражданский активист не раз поднимал вопрос о месторождении «Джеруй» в Таласской области. Он требовал от правительства проверить, насколько законно прошел конкурс по разработке месторождения.

24 июня этого года Бузурманкулова задержала милиция, после того как он возвращался с похорон депутата Болота Шера. В этот же день активист планировал организовать очередной митинг по месторождению «Джеруй».

Тогда в милиции провели с Бузурманкуловым профилактическую беседу и отпустили.

Нарынская область

В Нарынской области тоже назначили нового полпреда. Им стал еще один однопартиец Ташиева из партии «Мекенчил» — Сабыркул Ашимбаев. В списке кандидатов он числился как безработный.

В базе данных Минюста Ашимбаев значится руководителем ОсОО «Кыргызско-Казахская компания ABN и Со». Официально она занимается оптовой неспециализированной торговлей.

В 2010 году Ашимбаев уже баллотировался в депутаты от партии «Ата Мекен». Тогда он был генеральным директором газеты «Аалам».

Баткенская область

В Баткенской области полпредом стал Жаныбек Жалалов. Его уже назначали мэром Баткена, но Жалалов в 2016 году написал заявление о добровольном сложении полномочий.

За год до этого правительство назвало его работу неудовлетворительной, но увольнять не стало.

Иссык-Кульская область

Здесь все еще на посту остается Балбак Тулобаев, который до полпредства был руководителем аппарата мэрии Бишкека.

Тулобаев — один из немногих чиновников, высказавшихся в поддержку Садыра Жапарова в тот момент, когда группа депутатов назначила его и.о. премьер-министра Кыргызстана в обход регламента и Конституции. Он заявил, что признание Жапарова премьер-министром — это «единственный законный путь».