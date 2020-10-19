Во время массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября были разбиты стеклянные крыши на подземных переходах в центре Бишкека. Сейчас они представляют опасность для жителей города, так как могут обвалиться в любой момент.

«Проходить по подземке сейчас очень опасно, в каждом проходе на потолке стекло держится на соплях. Немного нагрузки и рухнет на голову – не ходите там во время дождей! Надеюсь, до зимы их заменят или как минимум демонтируют», — написал в твиттере бишкекчанин.

Как подземка не пережила недавние протесты в Бишкеке.



Проходить по подземке сейчас очень опасно, в каждом проходе на потолке стекло держится на соплях. Немного нагрузки и рухнет на голову – не ходите там во время дождей! Надеюсь до зимы их заменят или как минимум демонтируют pic.twitter.com/uBIgw1SqMs — Aibol Kozhomuratov (@AKozhomuratov) October 18, 2020

В пресс-службе Управления муниципального имущества (УМИ) мэрии столицы ответили, что уже отправили письмо вице-мэру Бишкека Алимбеку Абдылдаеву с просьбой поручить Управлению капитального строительства провести восстановительные работы по замене стекол.

«В настоящее время в подземных пешеходных переходах образовалась опасность для людей, так как в любой момент разбитые стекла (триплекс) могут упасть на голову пешеходов», — отметили в УМИ мэрии Бишкека.

По данным УМИ, на подземных пешеходных переходах возле ЦУМа и Филармонии разбиты стекла внешнего фасада, внешние камеры наблюдения и даже мраморные плиты парапетов.

Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов на брифинге 9 октября назвал предварительную сумму ущерба от беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Общий ущерб в столице составил 17 млн сомов.

Суракматов сообщил, что протестующие разбили 12 автобусов, 16 милицейских автомобилей, а также повредили и разграбили семь машин скорой помощи, среди которых один кардиологический реанимобиль.

«Кроме того, на центральной площади были «уничтожены некоторые элементы благоустройства» на 4 млн сомов», — сказал мэр города.

Массовые беспорядки начались после парламентских выборов. Тысячи людей вышли на центральную площадь, требуя перевыборы, так как они прошли с многочисленными нарушениями. Позже мирный митинг перерос в столкновения с силовиками и привел к захвату Белого дома.