Во время массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября были разбиты стеклянные крыши на подземных переходах в центре Бишкека. Сейчас они представляют опасность для жителей города, так как могут обвалиться в любой момент.
«Проходить по подземке сейчас очень опасно, в каждом проходе на потолке стекло держится на соплях. Немного нагрузки и рухнет на голову – не ходите там во время дождей! Надеюсь, до зимы их заменят или как минимум демонтируют», — написал в твиттере бишкекчанин.
В пресс-службе Управления муниципального имущества (УМИ) мэрии столицы ответили, что уже отправили письмо вице-мэру Бишкека Алимбеку Абдылдаеву с просьбой поручить Управлению капитального строительства провести восстановительные работы по замене стекол.
«В настоящее время в подземных пешеходных переходах образовалась опасность для людей, так как в любой момент разбитые стекла (триплекс) могут упасть на голову пешеходов», — отметили в УМИ мэрии Бишкека.
По данным УМИ, на подземных пешеходных переходах возле ЦУМа и Филармонии разбиты стекла внешнего фасада, внешние камеры наблюдения и даже мраморные плиты парапетов.
Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов на брифинге 9 октября назвал предварительную сумму ущерба от беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Общий ущерб в столице составил 17 млн сомов.
Суракматов сообщил, что протестующие разбили 12 автобусов, 16 милицейских автомобилей, а также повредили и разграбили семь машин скорой помощи, среди которых один кардиологический реанимобиль.
«Кроме того, на центральной площади были «уничтожены некоторые элементы благоустройства» на 4 млн сомов», — сказал мэр города.
Массовые беспорядки начались после парламентских выборов. Тысячи людей вышли на центральную площадь, требуя перевыборы, так как они прошли с многочисленными нарушениями. Позже мирный митинг перерос в столкновения с силовиками и привел к захвату Белого дома.