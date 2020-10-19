В соцсетях распространилось видео о том, что после задержания милицией в Ошской области скончался молодой человек. По предварительным данным, сотрудники милиции пытали 26-летнего подозреваемого, что могло послужить причиной его смерти.

В пресс-службе УВД Ошской области заявили, что скончавшегося задержали по подозрению в разбойном нападении. После задержания он потерял сознание. Его доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

В УВД Ошской области пояснили, что ранее в милицию обратился 21-летний житель Оша с заявлением о разбойном нападении.

Молодой человек встретился с двумя гражданами на территории Кара-Суйского района. По его словам, они предложили ему обменять деньги.

Потерпевший приехал на своей машине, где были 4 млн 200 тысяч сомов. Неизвестные в возрасте от 25-30 лет потребовали отдать им деньги, угрожая физической расправой.

После чего отвезли потерпевшего на другой машине с российскими номерами на одну из улиц Оша и бросили его там, скрывшись в неизвестном направлении.

По этому факту было начато досудебное производство по статье «Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере».

По данным УВД Ошской области, милиция опросила по этому делу 27-летнего жителя микрорайона Он-Адыр города Ош. Затем появилась информация о другом подозреваемом— 26-летнем жителе Ноокатского района. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Кызыл-Кие.

«Мужчина оказал сопротивление при задержании. У него нашли травматический пистолет и четыре патрона», — заявили в пресс-службе.

Затем подозреваемого привезли в УВД Ошской области, где молодой человек потерял сознание. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

ГКНБ начало расследование. Проведена экспертиза для установления причины смерти парня, результаты которой еще не готовы.

«Если экспертиза покажет, что парень умер от побоев, то сотрудники милиции ответят по закону. Сами они говорят, что не били подозреваемого: у него было просто слабое сердце. Ждем заключения экспертизы», — сказали в пресс-службе УВД Ошской области.