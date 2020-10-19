Publicerat av Бекжан Станбеков Söndag 18 oktober 2020

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области сообщили, что в 10:15 поступила информация о пожаре на предприятии Full Gold Mining, занимающимся добычей золота на месторождении Иштамберды в Джалал-Абадской области. МЧС сообщило, что информации о пострадавших нет.

Пламя тушили два пожарных расчета — спустя два часа пожар был локализован. В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что на месте находятся примерно 30 военнослужащих внутренней безопасности МВД, которые оказывают содействие в тушении пожара и обеспечивают общественную безопасность.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ.

Компания Full Gold Mining работает в Кыргызстане с 2007 года. Она является исполнителем кыргызско-китайского проекта «Ресурсы взамен инвестиций».

По этому проекту Китай финансирует ремонт нескольких участков автодороги Ош–Сары-Таш–Иркештам в обмен на право освоения месторождения Иштамберды.

Full Gold Mining — золотодобывающая компания, учредителем которой является Китайская государственная корпорация «Линбао Голд».

Госэкотехинспекция проверяла деятельность компании и в 2019 году оштрафовала ее на 46 тысяч сомов из-за выявленных нарушений по экологической и технической безопасности.

Позже в отношении компании провели плановую проверку и ей был предъявлен иск из-за нарушения экологических требований на сумму 561 795 сом и наложен штраф 45 000 сомов.



«В настоящее время “Фулл Голд Майнинг” не отвечает всем требованиям экологической и технической безопасности», — говорилось в пресс-релизе Госэкотехинспекции.