20 октября состоялся общественный диалог политических партий и представителей гражданского общества о проведения честных и справедливых выборов. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил, что большинство депутатов настаивают на 5% избирательном пороге на выборах в парламент.

Депутат напомнил, что он внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому отменяется голосование по форме №2, избирательный порог снижается до 3%, а избирательный залог — до 1 млн сомов. Сейчас избирательный порог составляет 7%, а залог — 5 млн сомов.

«Есть депутаты, которые предлагают снизить порог до 1%, но таких меньшинство. Нужно признать, что большинство депутатов настаивают на 5%, и мы сейчас ведем переговоры, чтобы снизить хотя бы до 3%.

Нужно честно сказать, что проблема не в президенте и правительстве. Вся проблема в парламенте – это бессильный парламент, подхалимы, которые привыкли принимать такие решения. Я хочу видеть в новом парламенте прогрессивную молодежь, поэтому и предлагаю такой законопроект», — сказал Сулайманов.

Профильный комитет Жогорку Кенеша уже поддержал законопроект о снижении избирательного порога до 3%. Парламент рассмотрит его 21 октября на пленарном заседании. И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров поддерживает снижение избирательного порога до 5%.

Члены Центризбиркома 17 октября предложили Жогорку Кенешу провести парламентские выборы 20 декабря. ЦИК также считает, что нужно снижать избирательный порог и залог.

Также комиссия предложила изменить правила регистрации по форме №2 и лишить возможности участия в повторных выборах партии, которые нарушали законы на прошлых выборах.

Итоги парламентских выборов, прошедших с многочисленными нарушениями 4 октября, вызвали недовольство кыргызстанцев. В Бишкеке и в других городах страны вспыхнули акции протеста. ЦИК признала результаты выборов недействительными.

Политический кризис в стране привел к отставке президента, спикера парламента и премьер-министра.