Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности 20 октября задержала и водворила в СИЗО ГКНБ экс-директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В спецслужбе сообщили, что Джунушев подозревается в организации коррупционной схемы и незаконном получении денежных средств.

«Установлено, что Джунушев руководил коррупционной схемой и на систематической основе получал определенную часть при распределении незаконно полученных денежных средств», — отметили в ГКНБ.

Джолдошбека Джунушева освободили от должности директора Госэкотехинспекции ещё в январе 2020 года. Это случилось после того, как тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал его на заседании Совбеза из-за коррупции в ведомстве.

Коррупция в Госэкотехинспекции

В 2019 году АКС ГКНБ задержала шестерых чиновников Госэкотехинспекции — их водворили в СИЗО. По информации следователей, чиновники систематически вымогали деньги у бизнесменов.

Коррупционный скандал был в учреждении и в 2018 году, когда одиночный пикет против коррупции у кабинета начальника устроила пресс-секретарь службы Анара Мамбеталиева. Девушку уволили, заявив, что она должна службе большую сумму денег.

Мамбеталиева сообщала об угрозах и записала обращение к президенту, перечислив в видео фамилии предполагаемых коррупционеров. Вскоре девушку восстановили в должности, а упоминаемый в видео о коррупции статс-секретарь Таалай Асылбеков уволился.