Премьер-министр и исполняющий обязанность президента Садыр Жапаров 17 октября дал интервью международному телеканалу Al Jazeera. В передаче «Разговор с…», вышедшей в эфир 19 октября, он сделал несколько громких заявлений. «Клооп» приводит краткий пересказ его интервью.

Все назначения на госдолжности делались за деньги в течение 30 лет. У каждой должности есть своя ставка. Они привыкли к этому. Еще 10 дней не прошло, как я на должности, но уже моим близким, например, моему сыну звонят и предлагают $300 тысяч, чтобы поставить на какую-то должность, предлагают $50 тысяч за другую должность. Мы хотим пресечь эти действия и превратиться в прозрачное государство. Такого больше не будет.

Все коррупционные схемы ведут к чиновникам из Белого дома. Чиновники из Белого дома вместе с бизнесменами и министерствами разворовывали бюджетные деньги. Я полностью знаю эти схемы. Сейчас я уничтожаю их в министерствах. Это не займет много времени — через месяц-два вы увидите результаты. Это мы докажем не словами, а делом.

Мировое сообщество мне не доверяет. У нас есть пословица, что пока правда дойдет до двери, неправда обойдет весь мир. Вся неправда обо мне уже три раза обошла мир. Поэтому мировое сообщество мне не доверяет. Соседи, Евросоюз, США сомневаются. Но мы докажем делами, а не словами. В течение трех месяцев состоятся парламентские и президентские выборы, в рамках законодательства.

Демократия в Кыргызстане сохранится. Я могу сказать, что я полностью демократ. В стране сохранятся права человека, мы не дадим дорогу преследованиям. Моим оппонентам просто не досталась власть, поэтому они так говорят. Чтобы остановить систему фальсификации выборов, нужна только воля одного человека — главы государства. Если он не прикажет это делать, то выборы будут честными.

У нас нет намерений проводить выборы путем фальсификаций и подкупа. Все, кто попытается так поступить, будут арестованы. Закон позволяет посадить покупающего и продающего голос на 2,5 года. Три революции у нас случались из-за нечестных выборов. Если так продолжится, то волнения и революции продолжатся. С этого момента все будет честно. Вчера я консультировался с ЦИК и предложил им внести технологию блокчейна. Эту систему можно внедрить за 3-6 месяцев.

Россия — стратегический партнер. Мы с Россией уже с 1850-х годов. Наши отношения были и будут. Наша внешняя политика будет с Россией, а внутреннюю политику мы будет определять сами – развитие, демократия. Россия будет оставаться нашим стратегическим партнером. У нас также останутся взаимовыгодные отношения с другими странами. Никто нам не может диктовать, будет у нас демократия или не будет.

Алмазбек Атамбаев сидит в тюрьме, потому что он совершил преступление. Атамбаев на самом деле совершил преступление – незаконно отпустил криминального авторитета Азиза Батукаева. Во время событий в Кой-Таше он застрелил военнослужащего, за что его задержали. Позже он пытался дестабилизировать обстановку и силой захватить власть, и его снова задержали.

100% населения знает, что я сидел в тюрьме из-за политических преследований. Когда я находился за границей, мне прицепили дело, которое произошло в Караколе между губернатором и жителями Джети-Огуза. Это повесили на меня. Когда я вернулся в 2017 году, Атамбаев посадил меня в тюрьму как организатора. У меня нет вины, это знают суды, прокуроры. Поэтому суды меня оправдали за один день и дали мне решение на руки.

Я не имею отношения к криминалу. Слухи, что меня поддерживает криминал – это черный пиар моих оппонентов. Они распространяют слухи, хотят чтобы народ начал думать обо мне плохо. Это просто слова. Наоборот, я избавлю государство от криминала, и приложу все силы, чтобы превратить страну в чистую и развитую.

Говорить, что я пришел к власти через запугивание и угрозы — неправильно. Если бы мы запугивали и угрожали, скрывшийся президент [Жээнбеков] не вернулся бы. Мы его пригласили и сказали, что нужно сделать все в правовом поле, но у него нет морального права дальше управлять страной, и лучше пойти законным путем, чтобы госпредприятия не перестали работать, а экономические показатели не снизились. Все закончилось путем переговоров, никто не выкручивал ему руки, ноги. Он сам это видел.

Камнями и бутылками кидались провокаторы со стороны оппонентов. Некоторые это организовывали специально, чтобы показать нас с плохой стороны. Были не только мои сторонники, но и сторонники других сил. Мы просто объединились. Во-первых, это недовольство результатами выборов. Во-вторых, требование отставки президента. Если бы они сбежали, мы бы потратили год, чтобы вернуться в правовое поле – были бы экономические проблемы и трудности. Все закончилось за 10 дней. Мы движемся вперед, уже не будет как в 2005 или 2010 году.

Меня не боятся простые, честные люди. Наоборот, я им нравлюсь, они меня поддерживают. Кто меня боится? Меня боятся коррупционеры, воры-чиновники, которые 30 лет обворовывали страну и строили коррупционные системы. Другие меня не боятся.

У нас есть программа по возвращению трудовых мигрантов из-за границы. Но она рассчитана не на один-два месяца, а на полтора-два года. Я уже говорил про экономическую программу – в стране без коррупции экономика будет расти. Деньги, которые уходят в личные карманы, будут попадать в бюджет. Результаты будут уже через месяц. Есть слова Ли Кван Ю: если вы правите страной неправильно, то образованные люди уедут из страны. Среди двух миллионов мигрантов, которые покинули страну, есть много образованных, которые работают в больших компаниях. Я обращаюсь к ним и говорю, что отныне в нашей стране не будут назначаться на посты по блату. Из-за этого наша образованная молодежь не может работать в госуправлении и вынуждена уезжать. Сейчас я призываю их вернуться домой.

У меня есть проект реформы Конституции. В нем предлагается вернуться к одномандатной системе голосования и создать курултай – орган, перед которым президент и парламент будут отчитываться раз в год. Курултай может отправить их в отставку, если сочтет их работу неудовлетворительной.

Мы слишком рано перешли к парламентской системе правления. Менталитет народа, его культура говорят, что для нас это еще рано. Если бы, как в развитых странах, наши граждане были готовы к такому, то мы могли бы идти по пути парламентского управления. Думается, такое будет возможно через 25-30 лет.

Контекст: Сторонники Садыра Жапарова освободили его из СИЗО ГКНБ ранним утром 6 октября 2020 года после захвата Белого дома, наряду с другими заключенными. Жапаров сразу же стал претендовать на пост премьера — этого требовали и его сторонники, а часть депутатов говорили, что их запугивают. В день, когда Садыра Жапарова признали премьером, Алмазбека Атамбаева задержали и вернули в места заключения.

Жапаров добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова. И.о. президента должен был стать спикер парламента Канат Исаева — сторонники премьера требовали его отставки, они хотели, чтобы обязанности главы государства исполнял Садыр Жапаров. Исаев отказался от полномочий и.о. — и они автоматически перешли Садыру Жапарову.

Жапаров отбывал 10-летний срок в колонии, так как суд признал его виновным в захвате заложника в 2013 году. В день освобождения Жапаров получил постановление Верховного суда о том, что предыдущие приговоры по его делу отменены, а само дело отправлено на доследование. Это значит, что сейчас у Жапарова нет судимости.