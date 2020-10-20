Издание «Клооп» подало иск в Административный суд Бишкека на Министерство юстиции Кыргызстана. Заседание по делу прошло 20 октября.

«Клооп» решил обратиться в суд, потому что территориальные управления минюста с начала 2020 года перестали выдавать копии регистрационных документов юридических лиц (уставы, решения о создании/перерегистрации компаний и тд). Согласно закону «О доступе к информации» органы юстиции обязаны предоставлять такие сведения. Свои отказы подразделения Минюста объясняли защитой персональных данных учредителей.

Журналисты «Клоопа» не согласны с такими ограничениями в доступе к информации, считая их незаконными и направленными только на защиту отдельных личностей.

На заседании адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева сообщила, что издание на протяжении многих лет запрашивало информацию из минюста и получало необходимые документы от ведомства — сведения о компаниях, данные о регистрации и перерегистрации, уставные документы и так далее.

Однако с начала 2020 года территориальные органы минюста перестали предоставлять запрашиваемую информацию, ссылаясь на какой-то приказ Министерства юстиции. Суть приказа сводится к тому, что в архивных документах о компаниях содержатся персональные данные, следовательно запрещается предоставлять третьим лицам, все архивные документы.

«Предоставление сведений, таких как устав, решение о регистрации и перерегистрации компании является законным и обоснованным, потому что там нет персональных данных. Законодательство о доступе к информации не изменилось, но появился внутренний приказ, либо поручение из-за которого отказывают в предоставлении информации», — заявила Фатима Якупбаева.

Якупбаева подчеркнула, что журналистов «Клоопа» не интересуют персональные данные, поэтому они обращались в минюст с просьбой выдавать документы с исключением таких сведений, если они имеются. Однако минюст все равно отказался предоставлять архивные документы.

«Мы предлагали на административных заседаниях в министерстве, чтобы тогда они предоставляли деперсонифицированные данные, если они так хотят защитить интересы, то пусть предоставляют уставы и остальные документы с исключением паспортных сведений. Минюст полностью отказывается предоставлять информацию, несмотря, на что в уставе нет никаких персональных данных. У общественности есть большой интерес к сведениями о юридических лицах, мы считаем, что доступ к запрашиваемой информации не должен быть ограничен», — сказала Фатима Якупбаева.

Также Якупбаева подчеркнула, что минюст очень избирательно подходит к ответам на запросы.

«К вам каждый день обращаются с точно такими же запросами, как и у «Клоопа» и не только учредители или участники юрлиц. Вы даете им эту информацию. Вероятно, из-за того, что издание выпускает много расследований, иногда неприятных определенным лицам, нам эту информацию запрещают выдавать, а остальным выдают. Мы предоставим на следующем заседании сведения, что другим юридическим и физическим лицам предоставляются сведения, а “Клоопу” — нет», — сказала она.

Представитель минюста Замирбек кызы Жанара сначала сообщила, что ранее ведомство никогда не предоставляло архивных и регистрационных документов «Клоопу», однако Фатима Якупбаева сообщила, что может доказать обратное.

Позже представитель минюста заявила, что копии архивных документов о юридических лицах выдавались третьим лицам только в том случае, если там не было персональных данных, к примеру, если учредитель это юридическое лицо.

Однако «Клооп» запрашивал документы о компаниях, где учредителем было юрлицо. Но даже в этом случае минюст отказал изданию.

Минюст в суде настаивал, что в копиях документов, которые запрашиваются «Клоопом» имеются персональные данные — паспортные данные, сведения о месте жительства, ИНН/ПИН. Именно поэтому ведомство не может их представлять и именно поэтому издало соответствующий приказ.

«Мы считаем, что данные об уставном капитале каждого учредителя — это персональные данные, которые идентифицируют финансовое положение человека», — заявила представитель ведомства.

Замирбек кызы Жанара подчеркнула, что ведомство может предоставить архивные документы о компаниях только в том случае, если юрлицо согласно на передачу таких данных.

По ее словам, в законе о доступе к информации ничего не сказано о том, как выдавать архивные документы о компаниях, исключив из них персональные данные.

Судья отложила рассмотрение дела, следующее заседание состоится 22 октября.

Позиция редакции

Мы решили пройти все административные процедуры, чтобы добиться исполнения законов в стране. Мы все равно верим в правосудие и надеемся, что суд будет руководствоваться прежде всего законом, а не интересами отдельных лиц.

Мы убеждены, что доступ к достоверной информации, в которой подтверждается, что чиновники владеют бизнесом, важная и необходимая часть продвижения верховенства права в Кыргызстане, а публичность и гласность такой информации способствует снижению количества нарушений политиками и другими чиновниками.

Мы хотим открыто получать и анализировать документы для наших журналистских расследований, которые так интересны читателям и двигают нас к политическим и правовым изменениям в стране.

Если нам не будут выдавать документы, то общественность не сможет узнать о нарушениях чиновников и политиков. Значит «Клооп» не сможет публиковать вот такие расследования: