Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге сообщил, что в комиссию по назначению компенсационных выплат подал документы 1 091 медик. По данным на 20 октября, только 171 медработник получил денежную компенсацию. Сюда же относятся выплаты семьям, потерявшим родных

«147 медработников, заболевших коронавирусом, получили компенсации в размере 200 тысяч сом. В 24 случаях семьям умерших медиков выплачено по 1 млн сомов», — уточнил Усенбаев.

Также он отметил, что на совещании комиссии 19 октября назначены компенсационные выплаты еще 133 медицинским работникам.

«Компенсация полагается 130 заболевшим медикам и семьям трех умерших», — сообщил заместитель министра.

По данным Минздрава, за весь период пандемии коронавируса в Кыргызстане COVID-19 заразились 3545 медработников. 3184 из них выздоровели, 84 — скончались.

Несмотря на то, что в стране вирусом заразилось так много медработников, они жалуются на то, что получить компенсацию очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.