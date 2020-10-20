Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила, что глава ведомства Руслан Казакбаев попросил у спецпредставителя Евросоюза Петера Буриана финансово поддержать бюджет Кыргызстана.

«Выражена просьба рассмотреть возможность оказания помощи на поддержку бюджета Кыргызстана, а также организации встречи между кыргызской и европейской сторонами по проектам финансовых соглашений», — говорится в пресс-релизе МИД.

В разговоре с Бурианом Казакбаев отметил, что политические процессы страны вернулись в правовое поле и уже создана легитимность власти.

«Исполнительные органы продолжают деятельность в своем штатном режиме. В ближайшее время планируется проведение политических выборов», — сказал Казакбаев.

По словам Казакбаева, Кыргызстан будет «строго соблюдать все достигнутые ранее договоренности для недопущения политического кризиса в стране».

Выборы в Кыргызстане

Центральная избирательная комиссия пока не назначила дату проведения повторных выборов в Жогорку Кенеш. Она должна это сделать до 6 ноября.

4 октября ЦИК признала итоги парламентских выборов недействительными. Такое решение комиссия приняла 6 октября на фоне массовых протестов, которые начались в Бишкеке на следующий день после выборов. Причиной аннулирования результатов голосования комиссия назвала не нарушения со стороны партий, а политическую ситуацию в стране.

На прошедшие парламентские выборы из бюджета страны выделили 449,5 млн сомов, сократив бюджет с 1,2 миллиардов сомов из-за пандемии коронавируса.

Кроме повторных выборов в парламент, в Кыргызстане должны пройти и президентские выборы. Дату досрочных выборов президента должен назначить Жогорку Кенеш VI созыва. Парламентарии должны определиться с датой выборов в течение трех месяцев со дня отставки президента.