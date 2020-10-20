Правозащитница Бурул Макенбаева заявила, что и.о. главы аппарата правительства Бакыт Аманбаев угрожал ей за публикацию на фейсбуке. Пресс-служба ведомства опровергла информацию о том, Аманбаев звонил правозащитнице.

Правозащитница сообщила о звонке и.о. руководителя аппарата правительства Бакыта Аманбаева на своей странице в фейсбуке 19 октября. Позже она написала подробности этой ситуации. По словам Макенбаевой, ей на личный мобильный телефон сначала позвонила якобы сотрудница аппарата правительства и сказала, что с ней хочет поговорить Бакыт Аманбаев.

Макенбаева считает, что звонок от Амабаева связан с ее постом в фейсбуке, где она возмутилась тем, что он вызвал к себе главу ЦИК, и предложил «самораспуститься». Правозащитница отказалась говорить в Аманбаевым. Через пять минут ей снова позвонили.

«Некий мужчина, представившийся Бакытом Аманбаевым, в эмоциональной форме и на повышенной громкости голоса, начал говорить, что я «распространяю о нем ложную информацию». Я ему сказала, что если он считает мой пост «ложной информацией», он должен обратиться в суд. Но он не имеет права звонить на мой персональный номер и оказывать на меня давление», — рассказывает правозащитница.

Аппарат правительства в интервью «Клоопу» опроверг информацию о том, что Аманбаев звонил Макенбаевой.

«В новостной заметке, опубликованной на информационно-новостном сайте «Vesti.kg» 19 октября 2020 года под заголовком “Бурул Макенбаева: Глава аппарата правительства угрожает мне” изложены не соответствующие действительности факты. Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев не звонил правозащитнице Бурул Макенбаевой», — написала пресс-служба.

«Давление Аманбаева на ЦИК»

Ранее Комитет гражданского контроля призвал остановить «атаки» на ЦИК и ускорить подготовку к выборам президента и в парламент.

Согласно обращению, гражданский активистам из СМИ стало известно о том, что Аманбаев «вызвал к себе» председательницу Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову и предложил членам комиссии «добровольно самораспуститься в связи с провалом» прошедших выборов.

При этом гражданские активисты считают, что выборы «провалились» из-за высокого избирательного порога в 7%, «злоупотребления админресурсом и масштабного подкупа» избирателей тремя партиями: «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».

Активисты пишут, что сейчас ЦИК подвергается «агрессивной информационной атаке», при этом «не упоминаются бездействие генпрокуратуры и МВД». Комитет напомнил, что, по закону об избирательных комиссиях, ЦИК не может распуститься в связи с досрочным прекращением полномочий президента.

Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров назначил Бактыбека Аманбаева и.о. руководителя аппарата правительства 14 октября еще до того, как Жапарова официально избрали главой кабмина. В 2013 году Аманбаев был омбудсменом Кыргызстана, через два года его сняли с должности.

А его сестру депутатку 5 созыва парламента от «Республики» Урмат Аманбаеву тогда судили за коррупцию и признали виновной в злоупотреблении должностным положением.

ЦИК обещала назначить дату повторных парламентских выборов после того, как депутаты внесут поправки в избирательное законодательство. Предварительно, выборы пройдут 20 декабря. При этом досрочные выборы президента должны пройти до 15 января 2021 года.