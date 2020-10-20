В социальных сетях пользователи распространили фото двух паспортов, где изображен Райымбек Матримов. На одном из паспортов указано, что паспорт принадлежит Ысмайылову Райыму.

Пресс-служба Госрегистрационной службы (ГРС) сообщила, что Райымбек Матраимов изменил свою фамилию по собственному желанию в ЗАГСе города Ош.

В ГРС пояснили, что после получения свидетельства о перемене фамилии и имени, он обратился в Центр обслуживания населения (ЦОН) города Ош для обмена паспорта еID, однако сейчас документы находятся у правоохранителей.

«В рамках проводимых мероприятий со стороны правоохранительных органов, данные паспорта изъяты из ЦОН города Ош», — пояснили в ГРС.

Райымбека Матраимова задержали сотрудники ГКНБ 20 октября по подозрению в коррупции и создании теневой схемы на Государственной таможне, которая работала с 2016 года.

По данным ГКНБ, коррупционная схема Матраимова и других должностных лиц таможни нанесла ущерб государству в крупном размере.