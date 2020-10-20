В середине сентября бывший тогда еще спикером парламента и кандидатом от партии «Кыргызстан» Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов семье из Таласской области, в которой назвали сына в его честь. Следственная служба МВД начала досудебное расследование по этому факту. Об этом сообщила правозащитная организация «Бир Дуйно Кыргызстан».

Ответ МВД на обращение организации в генпрокуратуру

Правозащитники обратились в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности Джумабекова за «подарок денежных средств избирателям». В итоге факт, изложенный в статье издания Kaktus.media, был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Подкуп избирателей кандидатом в депутаты» Уголовного кодекса.

Дастану Джумабекову грозит штраф от 220 до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух с половиной лет.

Джумабеков баллотировался на выборах в парламент от партии «Кыргызстан», которую связывали с предыдущей властью через ее кандидатов. Сначала экс-спикер сказал, что выделил деньги на суйунчу от имени своей семьи.

Однако позже его пресс-секретарь заявил, что средства были взяты из фонда торага, а он посетил Таласскую область, как спикер парламента, а не как кандидат в депутаты.

Позже член ЦИК Атыр Абдрахматова предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться прямым подкупом избирателей. Однако при голосовании в ЦИК 18 октября предложение Абдрахматовой не набрало нужного количества голосов.

«Кыргызстан» была одной из четырех партий, которые, по предварительному подсчету голосов, прошли в парламент. Также ее, наряду с политобъединениями «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», обвиняли в использовании админресурса и подкупе избирателей во время голосования 4 октября.

«Бир Дуйно — Кыргызстан» требует у МВД и у генпрокуратуры выявить и привлечь к ответственности кандидатов и политобъединения, чьи «незаконные действия» привели к масштабным протестам 5 октября.

Это не первое заявление в правоохранительные органы о нарушениях со стороны партии «Кыргызстан». Политобъединение «Реформа» обратилась 16 октября в минюст с требованием, чтобы ведомство выдало обоснование для роспуска партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

На это заявление ответил лишь пресс-секретарь «Биримдика» Адилет Султаналиев — он сказал, что для роспуска партий и начала уголовных дел в их отношении «нет оснований».