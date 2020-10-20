Как сообщили «Клоопу» в Верховном суде, бывший мэр Оша, лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелисбек Мырзакматов полностью оправдан. Это решение вынесли в стенах Ошского городского суда 15 октября. В судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Ошского областного суда его поддержали 16 октября.

Но городская прокуратура Оша сомневалась в законности и обоснованности этих решений, и обжаловала их в Бишкеке. Верховный суд 19 октября рассмотрел все аргументы и оставил оправдательные решения предыдущих инстанций в силе.

Дело Мырзакматова

Мелисбека Мырзакматова обвиняли в том, что он воспользовался должностными полномочиями и растратил 27 млн сомов во время строительства эстакадного моста в Оше. Сам Мырзакматов называл дело политическим.

Он активно критиковал сначала Временное правительство, а затем и нового президента Алмазбека Атамбаева вместе с его партией СДПК. Опасаясь заключения, Мырзакматов покинул Кыргызстан в 2014 году и был объявлен в международный розыск.

В 2015 году политического деятеля осудили заочно на семь лет. Позже Мырзакматов заявил, что за оправдательный вердикт у него вымогали полмиллиона долларов США.

Политическую карьеру он за пределами Кыргызстана не бросил. «Улуттар Биримдиги» в 2013 году образовала альянс с «Өнүгүү-Прогресс» депутата Бакыта Торобаева для участия в парламентских выборах 2015 года.

А в 2019 году стало известно, что партия хочет идти на парламентские выборы 2020 года. Но в списке политобъединений, которые пошли на выборы 4 октября, ее не оказалось.

Мырзакматов и народ

Жители Оша не раз выражали Мырзакматову народную поддержку. Первый раз в 2010 году после межэтнического конфликта на юге страны они митингами добились его сохранения в должности мэра. Второй раз ошане вышли на акции протеста в 2013 году, когда политика сняли с должности. В третий раз ошане и жители области потребовали вернуть Мырзакматова в мэры южной столицы на митинге 6 октября, когда страна вошла в политический кризис.

Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Как заявил политик позже, он прилетел, потому что его об этом попросил народ. Мырзакматов взял на себя роль неофициального модератора, контролирующего политическую стабильность на юге страны.

Мырзакматов переговорил с южными политическими лидерами мнений. Он, по его словам, встретился с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова депутатом Асылбеком Жээнбековым и с депутатом Искендером Матраимовым, братом экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова.

Потом объехал Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, встретился с населением. Также Мырзакматов обсудил по телефону ситуацию в стране с Сооронбаем Жээнбековым. Позже Жээнбеков подал в отставку.

О новых политических планах Мелисбека Мырзакматова и «Улуттар Биримдиги» пока неизвестно. После возвращения он заявил, что не собирается быть мэром, идти в политику и хочет вернуться обратно в Турцию, когда в Кыргызстане станет спокойнее.