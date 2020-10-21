Новым председателем правления ОАО Международный аэропорт «Манас» стал экс-депутат от фракции «Республика — Ата Журт» и кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Бактыбек Сыдыков. Об этом в интервью Economist.kg сообщила пресс-служба аэропорта.

Сыдыков занял пост председателя правления аэропорта «Манас» вместо Мурата Примбердиева, который по информации компании ушел с должности по собственному желанию.

Ранее ЦИК сообщала, что 21 октября досрочно прекратила полномочия Сыдыкова в качестве депутата парламента.

Его коллега, депутат Дастан Бекешев, считает, что Сыдыков вёл недостаточную работу в бытность членом парламента VI созыва.

Бакыт Сыдыков очень редко появлялся в парламенте. В 2009 году он уже возглавлял аэропорт "Манас", результаты были не очень хорошие. Пусть не обижается, но на это место нужно было привести хорошего менеджера. — Дастан Бекешев (@bekeshev) October 20, 2020

Однако Сыдыков повторно баллотировался в парламент на прошедших выборах 4 октября, но уже от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом семьи Матраимовых.

Обвинения Сыдыкова и семейный бизнес

Бывший политик уже возглавлял «Международный аэропорт «Манас» в период 2007-2010 годов. В бытность главой «Манаса» Сыдыков обвинялся прокуратурой во вступлении в преступный сговор с членами правления аэропорта. По версии прокуратуры, Сыдыков намеревался осуществить незаконную продажу топливно-заправочного комплекса аэропорта.

Сыдыков также числился соучредителем в компании «Кыргызско-российский торговый дом SVOBODA-KOSMETIKS», которая является дистрибьютором российской бюджетной мыломойки и косметики. Сейчас компания оформлена на его сестру Чынару Сыдыкову.

Сыдыков является главой Общественного фонда «АККА» — компании фонда являются официальным спонсором Кыргызского футбольного союза.

Отец Бактыбека Сыдыкова — Усен Сыдыков — был первым руководителем Администрации президента Курманбека Бакиева, а позже стал его советником.