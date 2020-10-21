Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 20 октября подписал указ об освобождении Салиева от должности заместителя руководителя Аппарата Президента. Вместо Салиева Жапаров назначил на эту должность Бектура Зулпиева.

А первым заместителем руководителя Аппарата Президента стал Медербек Сатыев.

Уволенного Салиева за время службы не раз называли «серым кардиналом», который курирует действия силовиков и правоохранительных органов.

СМИ и факты

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков назначил Салиева заместителем руководителя своей администрации 11 декабря 2017 года. До него эту должность занимала Эльвира Сариева — экс-министр образования.

В 2018 году после назначения Салиева замглавы аппарата президента в СМИ появилась информация о том, что он якобы управляет судами, прокуратурой и правоохранительными органами.

Отмечалось, будто в кабинете заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана решается, «кого нужно сажать, кого надо осудить». Салиева даже назвали «серым кардиналом», к которому якобы выстраиваются в очередь чиновники во главе с генпрокурором, чтобы получить указания.

Помощник Салиева опроверг информацию о том, что его шеф вмешивается в деятельность судов, правоохранительных органов и прокуратуры. А экс-президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что хорошо знает этого «джигита».

«Уверен, он не пойдет на подобные действия», — сказал Жээнбеков.

Но о Салиеве как о «сером кардинале» продолжали говорить. Так, 11 марта 2020 года экс-судья Конституционной палаты и глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова дала интервью «Азаттыку» после того, как на участниц марша против насилия 8 марта напали неизвестные мужчины в ак-калпаках и масках. При этом милиция задержала самих участниц, а мужчин трогать не стала.

В интервью Сооронкулова заявила, что на 100% уверена, что нападавшие имеют отношение к милиции. И что их поступок не мог быть совершен без разрешения замглавы Аппарата Президента Алмамбета Салиева, который «курирует все силовые госорганы».

А 15 октября 2020 года бывшая депутатка и политическая активистка Ширин Айтматова сообщила в своем твиттере, что ей снова угрожают, а также преследуют ее семью через суды. В своих твитах она упомянула Алмамбета Салиева.

«Алмамбет Салиев только позавчера передавал требования для решения вопроса ареста мужа. Указание было – гасить Садыра Жапарова и хвалить президента», – написала Айтматова.

Что официально известно об Алмамбете Салиеве

Алмамбет Салиев — уроженец Ошской области. Он начал свою карьеру в милиции Ошской области, а позже в течение трех лет проработал в областной администрации в отделе по делам обороны и правопорядка.

В 2012 году Салиев возглавил отдел по делам обороны и правопорядка в государственной администрации Ошской области. Через четыре года после того, как Жээнбеков стал премьер-министром, Салиева назначили заместителем главы отдела по обороне, правопорядку и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства. Затем он стал заместителем руководителя администрации президента

Кто такой Медербек Сатыев

Новый первый замруководителя Аппарата Президента Медербек Сатыев — бывший судья Бишкекского горсуда. В 2013 году он был в составе коллегии судей Бишкекского горсуда, оправдавшей депутатов пятого созыва от партии «Ата-Журт» Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова. Их обвиняли в попытке насильственного захвата власти. Накануне Верховный суд Бишкека оставил решение Бишкекского горсуда в силе.

Вскоре после оправдания оппозиционеров тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уволил Медербека Сатыева и его коллегу Курманкула Зулушева. С тем, что они «совершили действия, не соответствующие требованиям безупречности поведения судьи», согласились и в Совете судей.

В 2015 году Сатыев баллотировался в парламент от партии «Республика — Ата-Журт». Сооснователь этой партии — Камчыбек Ташиев.

Кто такой Бектур Зулпиев

О новом замглавы Аппарата Президента Бектуре Зулпиеве известно мало. Он — уроженец города Ош. До выборов 2005 года Зулпиев выступал в качестве защитника интересов Курманбека Бакиева в судах еще до того, как Бакиева избрали президентом.

В сентябре 2005 года Зулпиев возглавил отдел правовой политики администрации президента. А в октябре 2009-го — руководителем юридической службы аппарата президента КР.