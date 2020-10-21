В горах Иссык-Куля установили мемориальную инсталляцию в память о жертвах восстания 1916 года. Инсталляция выглядит довольно необычно — она кинетическая.

Publicerat av Altyn Kapalova Tisdag 20 oktober 2020

«Во время ветра вереница будет «идти», а во время сильных ветров изображение просто будет исчезать», — говорит одна из авторок инсталляции Алтын Капалова.

Работа посвящена жертвам восстания против колониального гнёта царской России. Восстание пытались подавить карательные отряды и тогда сотни тысяч кыргызстанцев были вынуждены бежать в Китай.

«В горах между Кыргызстаном и Китаем остались тела тысяч людей, которые, преследуемые колонизаторами, были вынуждены бежать в чужую страну, чтобы спасти свои жизни и жизни своих близких людей…» — написано на мемориальной табличке.

Кроме Капаловой над арт-проектом работала и Кина Юсупова. Вместе с местными сельчанами, они установили инсталляцию на горе Жарылган-Тоо, которая находится на северном берегу озера Иссык-Куль.

«Это место выбрано не случайно. Дед в детстве рассказывал, что Жарылган-Тоо — результат землетрясения 1911 года, а маленькое село осталось под рухнувшей горой. Я подумала, что это символично и драматично, ведь вынужденные бежать кыргызы, умирали не только от пуль солдат армии колонизаторов, но и из-за сложнейших климатических и погодных условий», — говорит Капалова.

Авторка рассказывает, что тогда кыргызам пришлось столкнуться с большими трудностями по пути в Китай — их ожидали ледники, обрывы и голод.

«Неспособные пройти ледники и узкие ущелья, кыргызы падали вместе со скотом в обрывы. Там, где очень высоко, нельзя было останавливаться, потому что дышать нечем, а идти сил не было, и люди просто застывали в горах, оставляли детей с одним куском хлеба», — говорит Капалова.

Она отмечает, что хочет сохранить память о жертвах восстания и планирует создать интернет-платформу, где будут собраны семейные истории о тяжёлом времени для кыргызов.

«Это будет музей визуально-нарративных историй. Я всё лето собирала истории, привела в порядок истории семей моих родителей, чьи бабушки и дедушки тоже бежали в Китай», — сказала Капалова.

Восстание 1916 года стало самым крупным бунтом против Российской империи. Тогда народы Центральной Азии, доведенные до отчаяния колониальными притеснениями, поборами и унижениями, поднялись на освободительную борьбу против угнетателей.

В Кыргызстане в 2016 году был установлен мемориал памяти жертв восстания в комплексе «Ата-Бейит».

В этом же году в Караколе установили монумент, олицетворяющий момент перехода людей через горный перевал.