Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании 21 октября сообщила, что в к ним приходил сотрудник МВД и потребовал членов комиссии явиться на допрос.

«Показал нам следственное поручение, о том чтобы обеспечить явку членов ЦИК для допроса в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках 5-6 октября», — сказала Шайлдабекова.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила, что вызов на допрос «считается актом устрашения независимого конституционного органа».

В пресс-службе МВД сообщили «Клоопу», что членов ЦИК вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу по статье «Организация массовых беспорядков».

«Было дано следственное поручение об обеспечении явки всех членов ЦИК, для проведения следствия, в частности, их допроса в качестве свидетелей по обстоятельствам, произошедших 5 октября 2020 года», — пояснили в МВД.

До визита сотрудников милиции члены ЦИК единогласно проголосовали за дату повторных выборов в парламент — 20 декабря 2020 года.

Итоги голосования прошедших 4 октября парламентских выборов ЦИК отменила через два дня на фоне митингов и захвата Белого дома.