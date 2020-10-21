Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 21 октября выпустил официальное заявление, в котором объявил экономическую амнистию.

По его словам, принять такое решение ему позволяют полномочия и ответственность перед народом.

«Цели амнистии: пополнить госбюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы; возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы, в том числе, в оффшорные зоны; вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло; создать равные условия для предпринимательства; достичь положительных макроэкономических показателей; найти средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки; обеспечить выплаты внешнего долга страны», – заявил Жапаров.

Глава правительства отметил, что за последние 30 лет во многих отраслях «процветали системные коррупционные схемы». Он заявил, что дает 30 дней коррупционерам, бывшим и нынешним чиновникам, руководителям ведомств, таможенникам, финансистам, а также предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов, чтобы они добровольно вернули незаконно нажитые средства в государственную казну.

«Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и предоставьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Больше ничего не надо! Пока я даю вам время и возможность», – заявил Жапаров.

Премьер-министр также отметил, что для проведения экономической амнистии в кратчайшие сроки будет подготовлена правовая база. Против тех, кто не воспользуется такой возможностью, «будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом».

«Я обещаю, мы установим капитал каждого из вас, где бы он не находился. Экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет! Поэтому Вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью», – подчеркнул Жапаров.

Он также пообещал неприкосновенность заявленного имущества и доходов, конфиденциальность и освобождение от всех видов наказаний для тех, кто решит воспользоваться экономической амнистией.