Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Межведомственная следственная группа Генпрокуратуры и ГКНБ завершила расследование уголовного дела по обвинению бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата и вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Дело отправлено в суд.

По данным следствия, в результате преступных действий Атамбаева, Шадиева и других лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Шадиев между бывшим премьером Сапаром Исаковым и Айбеком Калиевым, теперь уже экс-председателем Нацэнергохолдинга. Исакова и Калиева осудили по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Атамбаев и Шадиев обвиняются в коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов, которые причинили ущерб государству на 13 млрд 694 млн 673 тысячи 937 сомов.

Первое обвинение Атамбаева касается модернизации ТЭЦ Бишкека. Его обвиняют в том, что он единолично выбрал подрядчика для реконструкции ТЭЦ, которой занималась китайская компания ТВЕА.

Следствие сообщило о причинении ущерба государству при модернизации ТЭЦ на 5 млрд 439 млн 527 тысяч 482 сомов.в 5 млрд 439 млн 527 тысяч 482 сомов.

Второе обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 225 млн сомов и незаконное обогащение путем приобретения движимого, недвижимого имущества, а также долей в различных компаниях и иных материальных благ на сумму 323 млн 704 тысячи 287 сомов.

Дуйшенбек Зилалиев, Алмазбек Атамбаев и Михаель Смелик из Liglass Trading CZ s.r.o

Третье обвинение в коррупции связано с незаконной выдачей лицензии на разработку месторождения Терек-Сай. Вместе с бывшим главой государства по делу проходят экс-директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев и статс-секретарь ведомства Шерикул Султанов.

Следствие выдвинуло обвинения в коррупции и незаконном завладении месторождением с запасами сурьмы в 7 тысяч 231 тонну, золота — 265 кг и серебра — 4 тысячи 246 кг общей стоимостью 8 млрд 255 млн 146 тысяч 455 сомов.

В Генпрокуратуре сообщили, что в настоящее время органами следствия принимаются меры по отысканию и установлению других активов Атамбаева и его приближенных лиц, добытых преступным путем, в том числе на территории иностранных государств.

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева считают, что дело было передано в суд незаконно. Один представителей защиты Атамбаева Замир Жоошев сообщил, что дело, в котором бывшему президенту предъявлены обвинения в трех преступлениях, состоит из 140 томов.

«В нарушение закона, не ознакомив нас с материалами дела, следователи направили его в суд. В суде мы будем поднимать вопрос о возврате дела в орган следствия, чтобы, как предусмотрено в законе, мы могли ознакомиться с его материалами и подписать соответствующий протокол», — сказал Жоошев.

Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится в СИЗО-1 и ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом в Кой-Таше.

Дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше силовики взяли штурмом. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.