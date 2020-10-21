Причина, по которой Мухаммедкалыя Абылгазиева вызывали в финпол, пока официально неизвестна. По словам бывшего премьера, повестка из ГСБЭП пришла накануне. До вызова на допрос экс-премьеру запретили покидать страну.

После четырехчасового допроса Абылгазиев сообщил журналистам, что дал расписку о неразглашении, но может сказать, что его допросили как свидетеля. До этого фамилия экс-министра всплывала в нескольких делах, которыми сейчас занимаются Генпрокуратура и финпол.

Первое дело — скандал с продажей радиочастот, к которому мог быть причастен Абылгазиев. В разгар разбирательств чиновник ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией. Расследование финполом еще не завершено.

Другие дела под эгидой финпола касаются распределения коррупции и гуманитарной помощи, которая поступила в Кыргызстан от других стран.

В марте 2020 года финпол начал проверку проведения тендеров на закупку средств индивидуальной защиты для медиков. В деле упоминалось лоббирование интересов отдельных фармацевтических компаний.

В мае 2020 года адвокат Канат Хасанов опубликовал заявление к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову у себя в фейсбуке. Он считал, что Абылгазиев провалил подготовку Кыргызстана к пандемии и должен понести за это ответственность. Так же юрист не исключал, что в кабмине и Республиканском штабе могли незаконно распределять финансовую и материальную помощь для противодействию коронавирусу.

Заявление Хасанова приняли: в начале сентября он получил ответ из Генпрокуратуры о том, что благодаря ему возбудили дела по статьям «Халатность» и «Коррупция» Уголовного кодекса.



Чуть позже арестовали первого чиновника, который имел отношение и к распределению гуманитарки, и к подготовке Кыргызстана к пандемии — экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. По версии следствия, он нанес стране ущерб в более чем 60 млн сомов.