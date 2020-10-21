И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров дал интервью изданию Би-Би-Си, в котором рассказал о том, почему Райымбека Матраимова не посадили после задержания.

По словам Жапарова, если бы Матраимова посадили, то его счета были бы заморожены, а государственный бюджет не получил бы денег.

В пример этому Жапаров привел задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.

«Райым готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию. Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Потому что посадили Алмазбека Атамбаева, а он в три раза богаче Райыма, у него миллиарды. Смогли ли вы его заставить заплатить в казну хоть тыйын? Напротив, он уже второй год содержится за счет госбюджета, также как и Албек Ибраимов и Сапар Исаков. Я пойду по другому пути, у меня другой стиль работы», — пояснил Жапаров.

Жапаров также добавил, что даже в случае конфискации имущества Матраимова, бюджет получит слишком мало.

«Если мы арестуем его и решим конфисковать имущество, то возьмем один дом, машины или какой-то другой объект. Но это не то, что 24 миллиона долларов, даже двух миллионов стоить не будет», — считает политик.

Жапаров говорит, что «идет путем возвращения».

«Я их всех, не только Раима, но и всех коррупционеров, прошу вернуть все обратно. Мы идем путем возвращения. Если этого не сделают, то их арестуют. Сразу после вчерашнего ареста он [Матраимов] заплатил 80 миллионов сомов. Он собирается работать со следственными органами. К концу ноябре вернет еще 2 миллиарда сомов», — говорит Жапаров.

Вместе с этим Жапаров обратился к народу и СМИ, чтобы они не говорили о том, что они с Матраимовым «заранее договорились», что его «специально отпустили». Он попросил оказать ему поддержку.

«Если этого потребует публика, его могут немедленно арестовать», — заявил и.о. президента.

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов — Райымбека Матраимова задержали 20 октября сотрудники ГКНБ и в ту же ночь его отпустили из здания Первомайского суда, так как он решил сотрудничать со следствием.

В ГКНБ заявили, что Матраимов согласился возместить ущерб в 2 млрд сомов до конца ноября и уже перевел на счет государства 80 млн сомов.

Матраимова задержали по возбужденному делу о коррупции на таможне после того как ГКНБ возглавил соратник Садыра Жапарова — Камчыбек Ташиев.

Кроме этого ГКНБ сообщило, что выявлено 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.

Коррупция на таможне и расследование о клане Матраимовых

В Кыргызстане долгие года действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию страны. Этой сетью управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В расследовании «Клооп», «Азаттык» и OCCRP журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из источников Айеркен Саймаити рассказал как именно работала сеть контрабанд.

Саймаити также рассказал, что экс-зампред таможни Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Вместе с этим он передал журналистам документы и рассказал, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Позже Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.

Журналистское расследование вызвало обществеынный резонанс и правоохранителям Кыргызстана позже заявили, что начали расследования по обнародованным фактам, однако они ни к чему не привели. Кроме этого, была создана депутатская комиссия по расследованию смерти Саймаити, результаты работы которой тогда не привели к аресту Матраимова.

А сами Матраимовы подали в суд на несколько изданий, в том числе на «Клооп» с требованием убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех журналистов, работавших над материалами.