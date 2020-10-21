Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров выпустили видео под названием «Таможенная империя Райымбека». В нем рассказано о том, что Матраимов со своими родственниками, друзьями и приближенными «захватил» таможенную службу. Журналисты назвали имена людей, работающих в таможне и связанных с кланом родственными связями, через бизнес или спорт.

«Захватили самую прибыльную сферу в Кыргызстане»

«Мы этот выпуск назвали Таможенная империя «Раимбека». Потому что Раимбек Матраимов вместе со своими близкими, родственниками и друзьями захватил самую прибыльную сферу в Кыргызстане — сферу таможни», — говорит в кыргызской версии видео Али Токтакунов.

«Что важно знать о коррупции и мафии в Кыргызстане? Это свои люди на местах. Они закрывают глаза на преступления и активно сами участвуют в них. Таможня изначально стала рассадником коррупции», — говорит в русской версии материала Болот Темиров.

О чем рассказывается в видео?

Райымбек Матраимов начал работать в таможне рядовым инспектором в 1997 году. После 2010 года, во время правления Алмазбека Атамбаева братья Матраимовы достигли небывалого карьерного роста в самых разных структурах власти.

Даже после ухода Райыма Матраимова с поста зампреда таможни его влияние на ведомство не уменьшилось. А в таможне стали работать его родственники и приближенные.