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Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров выпустили видео под названием «Таможенная империя Райымбека». В нем рассказано о том, что Матраимов со своими родственниками, друзьями и приближенными «захватил» таможенную службу. Журналисты назвали имена людей, работающих в таможне и связанных с кланом родственными связями, через бизнес или спорт.

«Захватили самую прибыльную сферу в Кыргызстане»

«Мы этот выпуск назвали Таможенная империя «Раимбека». Потому что Раимбек Матраимов вместе со своими близкими, родственниками и друзьями захватил самую прибыльную сферу в Кыргызстане — сферу таможни», — говорит в кыргызской версии видео Али Токтакунов.

«Что важно знать о коррупции и мафии в Кыргызстане? Это свои люди на местах. Они закрывают глаза на преступления и активно сами участвуют в них. Таможня изначально стала рассадником коррупции», — говорит в русской версии материала Болот Темиров.

О чем рассказывается в видео?

Райымбек Матраимов начал работать в таможне рядовым инспектором в 1997 году. После 2010 года, во время правления Алмазбека Атамбаева братья Матраимовы достигли небывалого карьерного роста в самых разных структурах власти.

Даже после ухода Райыма Матраимова с поста зампреда таможни его влияние на ведомство не уменьшилось. А в таможне стали работать его родственники и приближенные.

  • Нурсейит Сыдыков — родной племянник Райыма Матраимова, по совместительству оперативный работник управления по борьбе с контрабандой в центральной таможне.
  • Нурсултан Турсунбаев — родной племянник Райыма Матраимова. Инспектор юго-западной таможни. Пришел в таможню в 23 года.

  • Азизбек Токонов — начальник центра процедур Ошской таможни. До этого он работал инспектором в главном таможенном терминале в Кара-Суу. Супруг родной племянницы Райыма Матраимова.

  • Таалайбек Токторов — супруг двоюродной сестры Райыма Матраимова. Старший инспектор юго-западной таможни в звании старшего лейтенанта. Два брата Токторова — Эркин и Байсал — также работают в таможне.

  • Искендер Тургунов — родной брат жены Райыма Матраимова Уулкан Тургуновой. Он заместитель начальника железнодорожной таможни «Север».

  • Асанбек Мурзакасымов — зять Искендера Матраимова. Инспектор таможни Кант, терминала «Юнилаб».

  • Алмазбек Арзиев — ушел недавно на пенсию в должности начальника отдела процедур таможенной службы. Сват Искендера Матраимова.

  • Руслан Раманов — инспектор пункта «Карамык». Брат супруги Искендера Матраимова.

  • Запарбек Айдаров — известен под именем «Зафар». Главный инспектор таможни Бишкека. Сват Тилекбека Матраимова.

  • Эркинбек Айдаров — брат Запара Айдарова, инспектор железнодорожной таможни в Кара-Суу.

  • Эламан Жунусов — старший инспектор таможни «Манас». Сын певца и кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ибрагима Жунусова. «Окул уулу» Раима Матраимова.

  • Данияр Абдраимов — главный тренер футбольного клуба «Эрем». Также он инспектор юго-западной таможни.

  • Адилет Култаев — замначальник отдела юго-западной таможни, игрок футбольного клуба «Эрем».

  • Эламан Аринов — игрок «Эрем», инспектор юго-западной таможни.

  • Нуртилек Жайлообаев — сотрудник отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни. Он тоже игрок футбольного клуба «Эрем».

  • Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана по волейболу и волейбольной команды спортклуба «Эрем». Сотрудник Центральной таможни.

  • Асан Сатыбалдиев тоже играет в волейбольной команде «Эрем» — он сотрудник Центральной таможни.

Это те, кто был внедрен в таможенную службу до 2017 года, до того как Раим Матраимов ушел с поста. Таможенная служба в 2019 году объявил конкурс на набор сотрудников. На конкурс подали заявление 600 человек. Из них конкурс прошли только 150 человек и были приняты в кадровый резерв.

  • Токтоболот Тилекбеков — сын Тилекбека Матраимова. С 2020 года работает в таможне.
  • Бектур Медеров — двоюродный брат Раима Матраимова. Стал инспектором таможни «Манас».

  • Семетей Анарбаев — сын главы финразведки Гуламжана Анарбаева — свата семьи Матраимовых. Был принят в кадровый резерв таможни 31 декабря.

  • Кумар Жалиев — известный кикбоксер. Работает в отделе таможенного сопровождения. Расследователи считают, что на самом деле Жалиев — телохранитель Райымбека Матраимова.

  • Нургазы Жорошев — оперативный работник по борьбе с контрабандой. В сентябре прошлого года было нападение на оператора «Азаттык», когда на журналистов напала группа людей и отобрала камеры, телефоны. Он один из подозреваемых в нападении.

  • Илимбек Аттокуров — тренер клуба «Эрем» по дзюдо. 31 декабря прошлого года попал в резерв кадров.
  • Эламан Дуулатов — племянник экс-председателя Финансовой полиции Бакира Таирова. Инспектор юго-западной таможни.
  • Хан-Бото Борбиев — сын певца и таможенника Бека Борбиева. Инспектор в таможне «Манас».

  • Алиханторо Марифов — сына свата Матраимовых. Инспектор юго-западной таможни.
  • Айжан Нурмаматова — своячница Ислама Матраимова. Инспектор отдела архива в таможне.

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительстовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.

Правоохранители и спецслужбы Кыргызстана под давлением общественности заявили, что начали расследования по обнародованным фактам, однако они ни к чему не привели. Также была создана депутатская комиссия по расследованию смерти Саймаити, результаты работы которой тогда не привели к аресту Матраимова.

Зато на расследование отреагировали кыргызстанцы — они несколько раз выходили на антикоррупционные протесты, за что некоторые из участников подверглись травле со стороны фейк-аккаунтов, которые дискредитировали журналистов-расследователей и защищали позицию Матраимовых.

Сами Матраимовы подали в суд на несколько изданий, в том числе на «Клооп». Матраимовы требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех журналистов, работавших над материалами.

В октябре 2020 власти в лице и.о. президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева пообещали отреагировать на расследования журналистов и многочисленные факты коррупции.

ГКНБ начал досудебное производство по коррупции на таможне. Антикоррупционная служба выявила 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.

Райымбека Матраимова 20 октября доставили в здание ГКНБ.  Он заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов, установленный Антикоррупционной службой при ГКНБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он уже перевел на счет ГКНБ 80 млн сомов из этой суммы. Он не мог заработать подобную сумму, честно работая на госслужбе, пусть и в руководстве таможни. 

Его отпустили под подписку о невыезде сроком на два месяца. Также Матраимов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. 

Почитайте материалы о коррупции в таможне, контрабанде и предметах роскоши, которые невозможно купить на официальную зарплату чиновника:

История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан

Убийство Саймаити. Обещание, которое не дали выполнить

Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути

Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана

Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров

Как клан Абдукадыр скупал недвижимость на черные деньги из Центральной Азии

Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убитым Айеркеном Саймаити

«Лондон, через Адиль для Раима». Загадка пропавших 5,6 млн фунтов

Архив Саймаити

Политические игры могущественного кыргызского клана

Как построить таможенную империю

Республика Матрастан

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