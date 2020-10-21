Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров выпустили видео под названием «Таможенная империя Райымбека». В нем рассказано о том, что Матраимов со своими родственниками, друзьями и приближенными «захватил» таможенную службу. Журналисты назвали имена людей, работающих в таможне и связанных с кланом родственными связями, через бизнес или спорт.
«Захватили самую прибыльную сферу в Кыргызстане»
«Мы этот выпуск назвали Таможенная империя «Раимбека». Потому что Раимбек Матраимов вместе со своими близкими, родственниками и друзьями захватил самую прибыльную сферу в Кыргызстане — сферу таможни», — говорит в кыргызской версии видео Али Токтакунов.
«Что важно знать о коррупции и мафии в Кыргызстане? Это свои люди на местах. Они закрывают глаза на преступления и активно сами участвуют в них. Таможня изначально стала рассадником коррупции», — говорит в русской версии материала Болот Темиров.
О чем рассказывается в видео?
Райымбек Матраимов начал работать в таможне рядовым инспектором в 1997 году. После 2010 года, во время правления Алмазбека Атамбаева братья Матраимовы достигли небывалого карьерного роста в самых разных структурах власти.
Даже после ухода Райыма Матраимова с поста зампреда таможни его влияние на ведомство не уменьшилось. А в таможне стали работать его родственники и приближенные.
- Нурсейит Сыдыков — родной племянник Райыма Матраимова, по совместительству оперативный работник управления по борьбе с контрабандой в центральной таможне.
- Нурсултан Турсунбаев — родной племянник Райыма Матраимова. Инспектор юго-западной таможни. Пришел в таможню в 23 года.
- Азизбек Токонов — начальник центра процедур Ошской таможни. До этого он работал инспектором в главном таможенном терминале в Кара-Суу. Супруг родной племянницы Райыма Матраимова.
- Таалайбек Токторов — супруг двоюродной сестры Райыма Матраимова. Старший инспектор юго-западной таможни в звании старшего лейтенанта. Два брата Токторова — Эркин и Байсал — также работают в таможне.
- Искендер Тургунов — родной брат жены Райыма Матраимова Уулкан Тургуновой. Он заместитель начальника железнодорожной таможни «Север».
- Асанбек Мурзакасымов — зять Искендера Матраимова. Инспектор таможни Кант, терминала «Юнилаб».
- Алмазбек Арзиев — ушел недавно на пенсию в должности начальника отдела процедур таможенной службы. Сват Искендера Матраимова.
- Руслан Раманов — инспектор пункта «Карамык». Брат супруги Искендера Матраимова.
- Запарбек Айдаров — известен под именем «Зафар». Главный инспектор таможни Бишкека. Сват Тилекбека Матраимова.
- Эркинбек Айдаров — брат Запара Айдарова, инспектор железнодорожной таможни в Кара-Суу.
- Эламан Жунусов — старший инспектор таможни «Манас». Сын певца и кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ибрагима Жунусова. «Окул уулу» Раима Матраимова.
- Данияр Абдраимов — главный тренер футбольного клуба «Эрем». Также он инспектор юго-западной таможни.
- Адилет Култаев — замначальник отдела юго-западной таможни, игрок футбольного клуба «Эрем».
- Эламан Аринов — игрок «Эрем», инспектор юго-западной таможни.
- Нуртилек Жайлообаев — сотрудник отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни. Он тоже игрок футбольного клуба «Эрем».
- Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана по волейболу и волейбольной команды спортклуба «Эрем». Сотрудник Центральной таможни.
- Асан Сатыбалдиев тоже играет в волейбольной команде «Эрем» — он сотрудник Центральной таможни.
Это те, кто был внедрен в таможенную службу до 2017 года, до того как Раим Матраимов ушел с поста. Таможенная служба в 2019 году объявил конкурс на набор сотрудников. На конкурс подали заявление 600 человек. Из них конкурс прошли только 150 человек и были приняты в кадровый резерв.
- Токтоболот Тилекбеков — сын Тилекбека Матраимова. С 2020 года работает в таможне.
- Бектур Медеров — двоюродный брат Раима Матраимова. Стал инспектором таможни «Манас».
- Семетей Анарбаев — сын главы финразведки Гуламжана Анарбаева — свата семьи Матраимовых. Был принят в кадровый резерв таможни 31 декабря.
- Кумар Жалиев — известный кикбоксер. Работает в отделе таможенного сопровождения. Расследователи считают, что на самом деле Жалиев — телохранитель Райымбека Матраимова.
- Нургазы Жорошев — оперативный работник по борьбе с контрабандой. В сентябре прошлого года было нападение на оператора «Азаттык», когда на журналистов напала группа людей и отобрала камеры, телефоны. Он один из подозреваемых в нападении.
- Илимбек Аттокуров — тренер клуба «Эрем» по дзюдо. 31 декабря прошлого года попал в резерв кадров.
- Эламан Дуулатов — племянник экс-председателя Финансовой полиции Бакира Таирова. Инспектор юго-западной таможни.
- Хан-Бото Борбиев — сын певца и таможенника Бека Борбиева. Инспектор в таможне «Манас».
- Алиханторо Марифов — сына свата Матраимовых. Инспектор юго-западной таможни.
- Айжан Нурмаматова — своячница Ислама Матраимова. Инспектор отдела архива в таможне.
Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительстовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.
Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.
Правоохранители и спецслужбы Кыргызстана под давлением общественности заявили, что начали расследования по обнародованным фактам, однако они ни к чему не привели. Также была создана депутатская комиссия по расследованию смерти Саймаити, результаты работы которой тогда не привели к аресту Матраимова.
Зато на расследование отреагировали кыргызстанцы — они несколько раз выходили на антикоррупционные протесты, за что некоторые из участников подверглись травле со стороны фейк-аккаунтов, которые дискредитировали журналистов-расследователей и защищали позицию Матраимовых.
Сами Матраимовы подали в суд на несколько изданий, в том числе на «Клооп». Матраимовы требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех журналистов, работавших над материалами.
В октябре 2020 власти в лице и.о. президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева пообещали отреагировать на расследования журналистов и многочисленные факты коррупции.
ГКНБ начал досудебное производство по коррупции на таможне. Антикоррупционная служба выявила 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.
Райымбека Матраимова 20 октября доставили в здание ГКНБ. Он заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов, установленный Антикоррупционной службой при ГКНБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он уже перевел на счет ГКНБ 80 млн сомов из этой суммы. Он не мог заработать подобную сумму, честно работая на госслужбе, пусть и в руководстве таможни.
Его отпустили под подписку о невыезде сроком на два месяца. Также Матраимов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.