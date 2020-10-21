Скончались еще пять человек с COVID-19 — три из них в Бишкеке, еще двое — в Баткенской области.

Также вирус подтвердили у еще 549 человек. На этот раз большее число зараженных в Бишкеке — 125, в Джалал-Абадской 117, в Баткенской 97, в Ошской 82, а в Чуйской 53. 37 зараженных в Оше, 24 в Иссык-Кульской области, десять в Таласской и четыре в Нарынской.

В том числе среди новых зараженных 10 медиков — три в Оше, по два в Ошской и Чуйской областях, по одному в Бишкеке, Иссык-Кульской и Баткенской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 305 пациентов. 99 из них в Джалал-Абадской области, 78 в Ошской, 39 в Бишкеке, 30 в Баткенской, 22 в Чуйской, 16 в Иссык-Кульской, 11 в Оше, семь в Таласской и три в Нарынской. В том числе, среди них шесть медиков.

Всего среди медиков за пандемию зафиксировано 3555 случаев заражения, из них более 80 умерли, 3200 выздоровели и были выписаны из больниц.

Общее число заражений кыргызстанцев коронавирусной инфекцией за пандемию достигло 53 459 случаев, но это только подтвержденные медиками случаи. Если пациенты болели дома и к медикам не обращались, их болезнь остается незафиксированной.

Из общего числа выздоровели и были выписаны из больниц 46 444, а скончавшимися числятся 1118 человек. Но ранее Минздрав убрал из статистики более 400 смертей, настаивая, что причиной смерти этих пациентов, зараженных коронавирусом, стали вспомогательные болезни.