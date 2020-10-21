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Перед зданием мэрии Бишкека собрались несколько десятков граждан, которые требовали отставки Наримана Тюлеева. Его назначили на пост вице-мэра столицы 20 октября — в этот же день мэр Азиз Суракматов ушел в отставку, а Тюлеев взял на себя обязанности градоначальника.

Участники митинга выступали за то, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией. Также они считают, что назначение было незаконным.

Вскоре к зданию мэрии подошли сторонники Тюлеева.

Нариман Тюлеев вышел на крыльцо мэрии к митингующим и заявил, что переговорит с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым.

«Если он отменит назначение, тогда я уйду с должности», — заявил вице-мэр.

После того как Тюлеев вернулся обратно в здание муниципалитета, митингующие попытались туда ворваться. Но сторонники Тюлеева не дали им пройти в здание. За порядком у мэрии следили милиционеры.

Исполняющий обязанности мэра столицы вице-мэр Нариман Тюлеев принял нескольких организаторов митинга и подтвердил законность его назначения.

«Обязанности мэра перешли ко мне, так как я являюсь первым вице-мэром», — заявил Тюлеев.

Бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку 20 октября, так как решил участвовать в парламентских выборах.

Уголовные дела против Тюлеева

Нариман Тюлеев — бывший депутат и бывший мэр Бишкека. В 2012 году Тюлееву предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По версии следствия, Тюлеев нанес государству ущерб в размере 33 млн сомов.

В 2013 году Ленинский райсуд приговорил бывшего мэра к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако в 2016 году Тюлеев попал под амнистию и его освободили из исправительной колонии. Также он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Тогда власти конфисковали торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

Раздача земель в парке

Будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Нариман Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Землю, которую он раздавал, выделили управделами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций.

Кроме того, он отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу. Второй участок получил Талантбек Усупбеков, который в конце 2017 года был акционером «Дос-Кредобанка». Председателем совета директоров на тот момент был сын Тюлеева, который позднее стал главным акционером банка.

После освобождения в 2016 году власти изъяли парковую землю, которую Тюлеев выдал отцу. Сейчас она принадлежит мэрии и продолжает пустовать.