На заседании парламента в резиденции избрали нового министра сельского хозяйства — им стал Тилек Токтогазиев. Журналистам молодой политик сказал, что ранее был против и.о. президента Садыр Жапарова, но его первые решения на посту главы государства Токтогазиеву понравились.

Ранее Токтогазиев, как и Жапаров, претендовал на пост премьера и вышел на митинг против ОПГ. Там с ними столкнулись люди, требовавшие назначения премьером Садыра Жапарова — Токтогазиев был ранен и попал в больницу.

Токтогазиев уже предлагал себя как кандидата в министры сельского хозяйства — он известен, как бизнесмен-аграрник. В мае 2019 года он заявил, что готов взять ответственность за проведение кардинальных реформ в сельском хозяйстве.

Готов взять ответственность за проведение кардинальных реформ в сельском хозяйстве.Официально выдвигаю свою… Publicerat av Tilek Toktogaziev Fredag 24 maj 2019

Тогда его кандидатуру в министры поддержала партия «Бир Бол», но премьер Мухаммедкалый Абылгазиев выступил против, заявив, что у Токтогазиева нет опыта. Молодому бизнесмену предложили пост замминистра, а главой министерства назначили Эркинбека Чодуева. Токтогазиев от поста заместителя отказался.

«Я не могу стать заместителем человека, который за пять лет не смог осуществить реформы», — сказал он.

Чодуев в октябре 2020 года написал заявление об отставке, хотя был одним из редких министров, сохранивших свое место в правительстве Жапарова.